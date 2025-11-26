Fatih Altaylı'nın davasında gerginlik: Murat Bardakçı'ya "Seninkiler kazandı" tepkisi

Gazeteci Fatih Altaylı, siyaset gündemine ilişkin yaptığı yorumlar ve Osmanlı tarihi üzerinden verdiği örnekler nedeniyle 21 Haziran 2025 tarihinde tutuklandığı "Cumhurbaşkanını tehdit" davasında bugün karara bağlandı.

Mahkeme, 158 gündür Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Edinilen bilgiye göre, Altaylı'nın kararı duyduktan sonra elindeki dosya ve kağıtları havaya atarak tepki gösterdiği öğrenildi.

SALON MURAT BARDAKÇI'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın açıklanmasının ardından, Altaylı'ya destek vermek için duruşma salonuna gelen kalabalık ile gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçı arasında gerginlik yaşandı. Yıllardır Erdoğan ve AKP'ye yönelik destek açıklamaları ile bilinen Bardakçı, salonda tepkiyle karşılaştı.

Altaylı'ya destek için gelen kalabalık, mahkeme heyetinin hapis cezasını açıklamasının ardından Bardakçı'ya yönelerek "Mutlu musun? Seninkiler kazandı" sözleriyle tepki gösterdi.

BARDAKÇI'NIN ÖNCEKİ TARTIŞMALARI

Murat Bardakçı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına "zarar gören taraf" olarak dahil olduğunu öne sürerek, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adının kullanılarak bir şirkete para aktarıldığını iddia etmişti.

Bardakçı daha önce Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a Sultan Vahdettin'in gönderdiğini iddia ederek tepkilere neden olmuştu.

