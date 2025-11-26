Fatih Altaylı davasında ikinci duruşma: Karar çıkması bekleniyor

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 'cumhurbaşkanını tehdit' suçu gerekçe gösterilerek 22 Haziran tarihinde tutuklanmıştı.

İLK DURUŞMADAN ERTELEME KARARI ÇIKTI

22 Haziran tarihinden bu yana Erkem İmamoğlu gibi birçok siyasi ismin de bulunduğu Silivri'de kalan Altaylı'nın ilk duruşması da tıpkı İmamoğlu gibi Silivri'de görülmüştü. O duruşmada mahkeme Heyeti, Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi ayrıca Cumhurbaşkanı avukatının katılma talebini kabul etti. Duruşma 26 Kasım tarihine, bugüne ertelendi.

Son dakika | Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

BU DURUŞMADA KARARIN ÇIKMASI BEKLENİYOR

İlk duruşmada esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar veren heyet, esas hakkındaki mütalaanın ve savunmanın tamamlanmasının ardından bugün kararını açıklayacak.

11.50 | KARAR İÇİN ARA VERİLDİ

Mahkeme heyeti karar vereceklerini, tahmini olarak yarım saat kadar ara verdiklerini ancak bu aranın daha da uzayabileceğini ifade etti. Altaylı'ya son sözü soruldu, Altaylı, "Tahliyemi ve beraatimi isterim" dedi.

11.34 | FETÖ'CÜ PİLOTLARIN DOSYALARI EMSAL DİYE SUNULMUŞ

Altaylı'nın savunması tamamladı. Daha sonra Altaylı'nın avukatları savunmaya başladı. Avukatlar Altaylı'nın beraatini istedi. Avukat Metin Sinan Aslan, "Savcılık 15 Temmuzda uçaklarına binip Cumhurbaşkanlığına saldıran pilotların dosyalarını emsal diye sunmuş. Bu dosyayla ne alakası var. Ne umuyor bunu sunarak savcılık?" diye konuştu.

11.04 | ALTAYLI SAVUNMASINI TAMAMLADI

Altaylı'nın savunmasında şu ifadelere yer verildi: "Hoşgeldiniz Silivri’ye. İddia makamına 23 gün önce mütalaasını yazdığı için teşekkür ederim. Emsal kararlara baktığınızda daha ağır sözler için beraat kararları olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı korkan birisi de değil ki benim tarihi örneğimden neden korksun? Burada biraz hem bana hem Sayın Cumhurbaşkanı’na haksızlık yapılıyor Cumhurbaşkanı’nın benim konuşmamda korkacağı bir şey yok. Ben örgüt üyesi değilim, şiddete başvurmuşluğum yok, karşınızda duran bir vatandaşım. Cezaevinde olduğum için değil ama fikri olarak haksızılığa uğradığımı söylemek istiyorum. Şu an karşınızda olmaktan utanç duyuyorum demeyeyim ama çok gereksiz buluyorum. Ben sözlerimden sonra Cumhurbaşkanı’nın Koruma Dairesine sordum Programında değişiklik oldu mu, olmamış, yani ciddiye alınacak bir şey söylememişim. Cumhurbaşkanı İsrail ile kavga etmiş, Mossad’tan korkmamış, 15 Temmuz olmuş kalkmış İstanbul’a gelmiş. Yani Cumhurbaşkanı korkan biri değil. Tehdit kastım yoktur, Sayın Heyetinizden beraatimi isterim."

10.57 | SAVCI ALTAYLI İÇİN 'CEZA' İSTEDİ

Savcı Fatih Altaylı’nın cezalandırılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da "İddia makamına katılıyoruz, sanık cezalandırılsın" dedi.

10.51 | FATİH ALTAYLI ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Fatih Altaylı alkışlarla salona geldi. Heyet salona geldi. Cumhurbaşkanı’nın avukatının da duruşmada olduğu belirtildi. Ayrıca diğer izleyicilerle arasında jandarma bulunuyor.

10.38 | SOĞUK NEZARETHANEDE BEKLETİLİYOR

Duruşmayı yapacak heyetin kendileri salona gelmeden önce tutuklu kişinin salona gelmesine izin vermedikleri için Altaylı'nın şu anda duruşma salonunun altındaki soğuk nezarethanede beklediği öğrenildi.

Mahkeme Heyeti kendileri salona gelmeden önce tutuklu kişinin salona alınmasına da izin vermiyor. Bu esnada tutuklular duruşma salonunun altındaki soğuk nezarethanede beklemek durumunda kalıyor.

10.31 | LİSE ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Duruşmanın saat 10.00'da başlaması bekleniyordu anca yarım saat geçmesine rağmen duruşma hala başlamadı. Salondan edinilen bilgilere göre Altaylı'yı Galatasaray Lisesi'nden arkadaşları yalnız bırakmadı.

Fatih Altaylı’nın Galatasaray Lisesinden arkadaşları duruşma salonunda Galatasaray atkıları ile bulunuyorlar.

Öte yandan Altaylı’nın müdafiliğini; Av. Emine Rezzan Aydınoğlu, Av. Ömer Teker ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan üstleniyor.

09.52 | MİLLETVEKİLLERİ DE DAYANIŞMA İÇİN DURUŞMADA

Gazeteci kökenli CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, tutukluluğunun 156'ncı gününde Altaylı'nın duruşması için Silivri'ye gittiğini duyurdu. Çakırözer sadece Altaylı değil, Merdan Yanardağ ve Furkan Karabay gibi gazetecilerin de haksız yere tutuklu olduklarını ifade etti.

Çakırözer, başka milletvekilleri le Altaylı ile dayanışma için desteğe geldiklerini söyledi. Çakırözer Altaylı başta olmak üzere cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere tutuklu belediye başkanlarına da özgürlük istediklerini aktardı.

Ayrıca avukat Mehmet Can Seyhan tarafından yapılan bilgilendirmede; Celal Şengör, Murat Bardakçı, Faruk Süren, Sezgin Tanrıkulu, Ruşen Çakır, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan da davayı izleyenler arasında.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Altaylı hakkında, videoda kullandığı ifadeler nedeni ile en az 5 yıl hapsi isteniyor.

SAVCILIK CEZA VE TUTUKLULUK DEVAM İSTEDİ

Savcılık Altaylı için mütalaasını açıkladı. Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılmasını ve tutukluğunun devamı talep edildi. Altaylı’nın avukatları mütalaaya karşı yazılı savunma yaptı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Altaylı'nın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen videonun troller tarafından kesilerek sadece birkaç saniyelik kısmı sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Troll hesaplar tarafından kısa sürede hızla yayılan videonun ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral gün sosyal medya hesabı üzerinden "Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı" paylaşımını yaptı.

Altaylı da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 22 Haziran'da İstanbul Teşvikiye'deki evinde gözaltına alındı.