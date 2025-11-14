Milli Yas tartışmalarına o da dahil oldu: Murat Bardakçı'dan 'Geleneğimizde yok' çıkışı

Yayınlanma:
Gazeteci Murat Bardakçı, Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olmasının ardından Milli Yas ilan edilmemesine gelen tepkilere yanıt verdi. Bardakçı, "Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur" dedi.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz el-Suud'un ölmesi üzerine 24 Ocak 2015'te milli yas ilan edilmişti. Murat Bardakçı ise 20 şehit için milli yas ilan edilmeli çağrılarına ilişkin "Geleneğimizde milli yas yok" dedi.

BARDAÇI'YA GÖRE MİLLİ YAS GELENEĞİMİZ DE YOKMUŞ

Türkiye Gürcitan'da şehit olan 20 vatan evladının yasını tutarken iktidarın Milli Yas ilan etmemesi tepkilere yol açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan kahramanlarımızdan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ailesine yaptığı ziyaretin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 3 günlük milli yas çağrısında bulundu.

whatsapp-image-2025-11-14-at-6-00-13-pm.jpeg
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında şehit olan 20 asker için Ankara'da tören düzenlendi

Fakat yürekleri dağlayan olayın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen Erdoğan, henüz Milli Yas İlan etme yetkisi kullanmadı.

Milli Yas tartışmalarına Habertürk yazarı Murat Bardakçı da dahil oldu. Bardakçı 14 Kasım 2025 tarihli köşe yazısında "Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur" ifadelerine yer verdi.

Bardakçı yazısında konuya dair şu ifadeleri kullandı:

  • "Cumhuriyet tarihimizde şehadet ile neticelenen dünya kadar acı hadise vardır, bu hadiselerde nice canlılar gitmiş ama hiçbirinde yas ilân edilmemiştir! Zira, şehâdet dinî inançlar doğrultusunda ulaşılabilecek en yüksek makamdır ve bu makama yükselenlerin ardından matem tutulmaz. Ateş gerçi düştüğü yeri yakar, dolayısı ile giden canlar için üzülmek, gözyaşı dökmek ve hattâ perişan olmak gayet tabiî, insanî bir histir ama geleneğimizde askerî şehidler için matem mevcut değildir."
yeni-proje-6.jpg
Murat Bardakçı

"TANJU ÖZCAN ANAYASAYA'YA AYKIRI HAREKET ETTİ"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şehitler nedeniyle kent genelinde üç günlük yas ilan etmesine de tepki gösteren Bardakçı, Özcan'ın Anayasa'ya aykırı hareket ettiğini belirtti. Erdoğan'ın danışmanlığını da yapan Bardakçı yazısında Özcan'ın tavrına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

  • "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise kendi başına yas ilân etti ve şayet söylendiği gibi başta belediye binaları olmak üzere birçok mekândaki bayrakları yarıya indirtti ise bu konuda sadece Cumhurbaşkanı’na yetki veren 2893 sayılı “Türk Bayrağı Kanunu”nun 4. maddesine aykırı davranarak suç işledi."

SUUDİ KRALI İÇİN İLAN EDİLEN MİLLİ YAS

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un 23 Ocak 2015'te ölmesinin ardından 24 Ocak'ta Türkiye'de 1 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Söz konusu Milli Yas kararı toplumun tepkisine yol açmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

