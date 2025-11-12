Tanju Özcan'dan Bolu için milli yas kararı! "Aynı duyarlılığı hükümetten bekliyoruz"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Azerbaycan’dan havalanan ve Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için belediye olarak 3 günlük millî yas ilan ettiklerini duyurdu.

Özcan, "Bu facia başka bir ülkede yaşansaydı, o ülkenin yönetimi istifa ederdi" notu ile sosyal medyada paylaştığı videoda AKP'yi eleştirdi.

20 askerimizin şehit olduğu uçak nasıl düştü? İşte ihtimaller ve o korkunç şüphe

“Değerli hemşehrilerim, dün öğle saatlerinde Azerbaycan'dan askerlerimizi götüren kargo uçağı şüpheli bir şekilde Gürcistan'da düştü” diyen Özcan, şehitlerden birinin Bolulu olduğunu belirtti:

"Maalesef 20 ocağa ateş düştü. 20 şehidimiz var. Şehitlerimizden Nihat İlgen de Bollu bir kardeşimiz. Allah gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize"

"TEK BİR ADIM GELMEDİ"

Özcan, AKP iktidarının olaya yeterli tepki göstermediğini söyledi. Bu durumu "Şaşkınlıkla izliyorum" diyen Özcan, geçmişte başka ülkeler için ilan edilen milli yasları şöyle hatırlattı:

"Şu an başımızda bir hükümet var. Bir Cumhurbaşkanımız var. 2015 yılında Suudi Arabistan kralı öldü diye, doğal yollardan öldü diye millî yas ilan etti. Hamas lideri Haniye öldü diye millî yas ilan etti. 20 şehidimiz var ve şu ana kadar hükümetten millî yas konusunda tek bir adım gelmedi"

BOLU'DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Özcan, AKP'nin adım atmaması üzerine Bolu’da kendi kararlarını aldıklarını duyurdu. Özcan şunları ifade etti: