Fatih Altaylı'nın tahliye edilmemesine CHP'den ilk tepki

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği iddia edildi. Altaylı, o sözlerinin ardından 22 Haziran'da tutuklandı.

Altaylı, tutuklu olarak bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Altaylı'ya Erdoğan'ı tehdit iddiası ile 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Altaylı, tahliye de edilmedi.

Altaylı'ya verilen cezaya ve tahliye edilmemesine ilişkin karara CHP'den de ilk tepki geldi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Altaylı'nın gazetecilik faaliyeti dışında herhangi bir şey yapmadığını ifade etti. Yücel, X hesabından şunları ifade etti:

"22 Haziran’dan bu yana tutuklu olan Fatih Altaylı’ya, YouTube yayını nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sahte diploma dağıtanlar dışarıda Fatih Altaylı içeride… Yenidoğan çetesi dışarda, Fatih Altaylı içerde… Aziz İhsan Aktaş dışarda, Fatih Altaylı içerde… Gazetecilikten başka ne yaptı bu adam? Gazeteciliğin "tehdit" olarak görüldüğü, eleştiriye zerre tahammülün olmadığı bir ülkede demokrasiden ve basın özgürlüğünden söz edilemez. Hukuku eğip bükerek, akıllarınca toplumu dizayn edenler gün gelecek o adalete muhtaç olacaklar. Söylemekten bıkmayacağız, usanmayacağız! Gazetecilik suç değildir!"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, Altaylı'nın 'rehin' alındığını savundu. Altaylı, iktidarın 'beni eleştiremezsiniz' mesajı verdiği söyleyip şunları yazdı:

"Bir gazeteci, iktidara eleştirdi diye rehin alındı. Adına da “Cumhurbaşkanına tehdit” dediler. Buna “yargı kararı” diyen ya hukuku hiç bilmiyor ya da açıkça bu zulmün parçası olmayı kabul ediyor. Bugün Fatih Altaylı’yı zindana atan zihniyet, “Beni eleştiremezsiniz” diyor. Bu ceza da bu tutukluluk da gayrimeşrudur.

Meşru olan, yalnızca ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmaktır."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da karara şöyle tepki gösterdi:

"Meşru güç, düşüncelerden korkarsa meşruiyeti tartışmalı hale gelmiştir! Bugün Fatih Altaylı hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı, bu korkunun sonucudur!"

TBMM'deki komisyonda bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da şu tepkiyi gösterdi:

"Bu durum ağır ceza mahkemesi tarafından ağır suç işleyenler için uygulanan bir durum. Fatih Altaylı nasıl bir ağır suç işlemişti; Cumhurbaşkanına ilişkin yaptığı bir tarihsel benzetmeyi Cumhurbaşkanına fiili saldırı niteliğinde sayarak Fatih Altaylı önce hızla gözaltına alınıp sonrasında tutuklanmıştı. Bu durum Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaştığının çok açık bir göstergesidir. Fatih Altaylı üzerinden tüm gazetecilere ve özgür basına verilen bir gözdağıdır. Gazetecilere nefes alacak bir nokta bırakmıyorsunuz. YouTube üzerinden yayın yapan gazetecileri de sırf eleştiride bulundu diye tutukluyorsunuz. Kimilerini de serbest bırakıyorsunuz ama dışarıda bir hapishane içerisinde yaşamaya mecbur bırakıyorsunuz. Türkiye bu zinciri mutlaka kıracaktır. Önemli olan basının özgür olmasıdır."

CHP'den gelen diğer tepkiler de şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut:

"22 Haziran’dan bu yana muhalif medyaya gözdağı vermek amaçlı, hukuka aykırı bir biçimde Silivri zindanlarında tutulan Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay ceza verilmiş ve tutukluluğunun devamına hükmedilmiştir. Bu karar açıkça gösterdi ki bir gazetecinin, söyledikleri nedeniyle cezalandırılması çürümüş bir yargı sisteminin açık bir utancıdır. Bir gazetecinin özgürlüğünün elinden alınması, toplumun haber alma hakkına doğrudan vurulmuş bir darbedir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş:

"Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası.

Tehdit suçu ve fiili saldırı sözkonusu olmadığı için serbest kalması beklenirken... Yine büyük bir gözdağına dönüştü bu karar, basına ve muhalefete yönelik özellikle...

Umarım bu gidişle Fatih Altaylı'dan yeni bir "Osman Kavala" da çıkarılmaz.

Ve istinaf, diğer yargı süreçleri devam edecek, bu arada "tutukluluk" yine açık bir cezaya dönüştü. 2 yılın üzerinde hapiste kalacak, çok yazık, büyük haksızlık!"

CHP PM Üyesi ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu:

"FATİH ALTAYLI 'SÖZLE İŞLENMEZ BİR SUÇTAN' 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİ! CUMHURBAŞKANININ ŞİKAYETÇİ OLDUĞU DAVALARDA HİÇ KİMSENİN BERAAT ETME VE TAHLİYE OLMA İHTİMALİ YOKTUR! Gazeteci Fatih Altaylı'nın duruşmasını izledik; mahkeme hükmü açıkladı. Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi ve tahliye edilmedi. TCK 106. maddesi tehdit suçunu düzenliyor; tehdit suçundan mahkeme bir hüküm kurdu. Tehdit suçunun Cumhurbaşkanına suikast, fiili saldırı olduğu iddiasıyla TCK'nin 310. maddesi gereğince de verilecek cezanın 10 yıldan aşağı olamayacağı gerekçesiyle 5 yıl ceza verdi ve bu cezayı 4 yıl 2 aya indirdi ama tahliye etmedi. Sözle eleştiriyle Cumhurbaşkanına suikast yapılmaz, cumhurbaşkanına fiili saldırı yapılamaz. Fatih Altaylı gazeteci, kendi YouTube kanalında görüşlerini ifade etmiş, örnekler vermiş tarihten ve bu nedenle de Haziran ayından bu yana tam 148 gündür tutuklu bulunmaktaydı. Bugün ikinci duruşmasında hüküm açıklandı. Sözle nasıl suikast yapılır? Sözle nasıl fiili saldırı yapılır; imkansız. Ancak şunu biliyoruz ki içinde bulunduğumuz dönemde Cumhurbaşkanının şikayetçi olduğu davalarda hiç kimsenin beraat etme ihtimali yoktur. Mahkeme dedi ki, "Eğer tahliye edersem adli kontrol tedbiri yetersiz kalır. Kaçma şüphesi var. Bu nedenle tutuklu kalacak" dedi. Fatih Ataylı üzerinden bütün basına, kamuoyuna mesaj veriliyor: "Türkiye'nin en etkili bilinen gazetecilerini bile biz istediğimiz bir şekilde alırız, tutuklarız, cezaevinde tutarız ve olmayan suçlardan da ceza veririz" deniliyor. Mesele budur."

CHP PM Üyesi Bahadır Erdem: