Meclis'te tüm partileri "Dikkat etmeli" diyerek uyardı: TSK'yı işaret etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmelerine başlanmadan önce konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "CHP olarak savunma sanayisinde ve milli meselelerde; savunma sanayisinin güçlenmesini, milli uçağımızın yapılmasını savunuyoruz, destekliyoruz. Bunlar bir siyasi 'şov' meselesine dönüştürülmemelidir. Sonuçta hepimizin ortak milli değeridir. TSK hepimizin göz bebeğidir. Siyaset üstü kurumlar olması gerekir. Türkiye savunma sanayisinin mutlaka güçlendirmelidir. Maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri siyasallaştırılıyor. Biz peygamber ocağımızın siyasallaştırılmasından ve çeşitli tarikat, cemaat yapılanmasına karşı olduğumuzu söylemek istiyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı görüşülmeye başlanmadan önce söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türk Silahlı Kuvvetleri siyasallaştırıldığını ifade ederek kurum içindeki yapılanma iddialarını gündeme getirdi.

MECLİS'TE TÜM PARTİLERİ "DİKKAT ETMELİ" DİYEREK UYARDI

Ağbaba şunları söyledi:

Atatürk fotoğrafı takan ile takmayan arasında bir arbede çıkmıştı. Atatürk fotoğrafı takanlar hala okullarına dönemediler. Ama takmayanlar, saldıranlar okullarına döndüler. Yüksek Askeri Şura kararıyla Atatürkçü subaylar, kadrosuzluktan emekli ediliyor.

15 Temmuz’da darbe girişimine karşı kendilerini siper eden subaylarımız maalesef ihraç ediliyor. Askeri hastaneler de mutlaka tekrar açılmalıdır. Askeri sağlık sistemi tekrar oluşturulmalıdır. Bu hatandan dönülmelidir. Sadece GATA değil, Türkiye’deki bütün askeri hastaneler açılmalıdır. Çünkü çatışmalı bir bölgede yaşıyoruz.

Bir başka mesele ordunun siyasallaşması. Maalesef Türkiye bu cemaatleşmelerden, tarikatlaşmalardan çok çekti. Hala aklını başına alamadılar. Bir sefer akıllarını başlarına aldılar 15 Temmuz gecesi, partilerine Atatürk’ün posterini astılar ondan sonra unuttular. Şu anda farklı tarikatların örgütlendiği iddiası var. Bütün siyasi partilerin bu konuda dikkat etmesi lazım. En çok da Genelkurmay Başkanı’nın dikkat etmesi lazım.

Maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri siyasallaştırılıyor. Biz peygamber ocağımızın siyasallaştırılmasından ve çeşitli tarikat, cemaat yapılanmasına karşı olduğumuzu söylemek istiyoruz."

"EMEKLİ ASTSUBAYLARIN SORUNLARI BÜYÜK"

"Emekli astsubaylarımızın çok büyük problemleri var. Astsubayların hakkını verin, verdiğiniz sözleri tutun. Çünkü maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yıllarca görev yapmış şerefli astsubaylarımız emekli olduktan sonra maalesef asgari ücret seviyesinde maaş alıyorlar. Astsubaylarımızı bazen pazarda alışveriş yaparken göremiyoruz. Bazen limon satarken, domates satarken görüyoruz. Bazen de korumalık yapıyorlar. Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlar. Bu mağduriyetin giderilmesi lazım.

Astsubayların emekli olduktan sonra en düşük astsubay maaşı almalı. Uzman çavuşlar, sözleşmeli erler de kadro bekliyorlar. Onların da kadrosu verilmiyor yıllardan beri. Bir başka sorun da terörle mücadelede yaralanan kahramanlar, gazilik bekliyor. Kimisinin göz kaybı var. Kimisinin vücudunda kurşun var. Şarapnel var. Örneğin bir çatışmada ya da bir olayda kendisini uçurumdan atıyor kendisini kurtarmak için. Orada yaralandığı için o insanlara gazilik hakkı verilmiyor.

Biz iktidara geldiğimiz zaman tek bir kanunla şehit ve gazilerimizin sosyal haklarını düzenleyeceğiz. Vatanını, milletini korumak için mücadele eden bu askerlerimiz, gazilerimiz, x-ray cihazından geçemiyor vücudunda şarapnel parçası olduğu için ama gazilik hakkı verilmiyor. Gazilerimizi ve şehitlerimiz arasında maaş farkı var. Bunlar da eşitlenmeli, düzenlenmeli."

"TSK HEPİMİZİN GÖZ BEBEĞİDİR"

"CHP olarak savunma sanayisinde ve milli meselelerde; savunma sanayisinin güçlenmesini, milli uçağımızın yapılmasını savunuyoruz, destekliyoruz. Bunlar bir siyasi 'şov' meselesine dönüştürülmemelidir. Sonuçta hepimizin ortak milli değeridir. TSK hepimizin göz bebeğidir. Siyaset üstü kurumlar olması gerekir.

Ancak maalesef TOGG'u biliyorsunuz sanki AK Parti’nin markası gibi yaptılar. KAAN milli markamızsa, hepimizin desteklemesi lazım. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Motor problemi olduğu söyleniyor, hep beraber bu üretime destek verdiğimizi söylemek isteriz.

Bir başka mesele F-35 meselesi... Türkiye çıkarıldı. Bunun ekonomik bedeli nedir? Çünkü özel şirketler de vardı parça üreten. Önemli Türk şirketleri de vardı. Bunu Netanyahu mu engelliyor onu da soralım. S-400 meselesinde yiğitlik, efelik yaptılar. Ama şimdi S-400’leri kullanamıyorlar, F-35’i de alamıyorlar. İsrail’de, Yunanistan’da F-35 var. Bizde yok. Türkiye savunma sanayisinin mutlaka güçlendirmelidir."