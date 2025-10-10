Son Dakika | Bayrampaşa kararına CHP'den ilk tepki

Tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine Bayrampaşa Belediyesi'nde yapılan Başkanvekilliği seçimini CHP kazandı.

Dört tur oylamada eşitlik bozulmamış ve kura çekilmişti. Bir AKP'li üyenin yanlış kullanması nedeniyle oyu iptal edilmişti.

AKP'nin yargıya yaptığı itiraz kabul edildi. Bayrampaşa Belediyesi seçimleri hakkında İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar ile beraber belediye seçimleri yenilenecek.

CHP'den ilk tepki Gül Çiftçi'den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Gizem Çetin'in sunduğu Parantez programına bağlanarak AKP'nini itiraz sebebini anlattı:

"Diyor ki, 1. Başkan vekili adaydı, meclisi yönetemez diyor"

"YASA ÇOK AÇIK"

Çiftçi, böyle bir itiraz olsa seçim kanununda durumun çok olduğunu ve bu yürütmeyi durdurma kararının tartışmalı olduğunu dile getirdi:

"Halbuki Kanunun 45. maddesi Belediye Başkanlığının boşanma halinde yapılacak işlemleri tanımlıyor ve madde çok açık bir şekilde diyor ki, Belediye başkanının herhangi bir nedenle boşanması durumunda vali tarafından belediye meclisinin 10 gün içinde toplanması sağlanır. Meclis 1. Başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda da 2. Başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak diye o kadar açık bir şekilde söylemiş ki, 1. Başkan vekili varsa 1. Başkan vekili yönetir demiş. 1. Başkan vekili adaydı, yönetemez demesi, mahkemenin bunu demiş olması ve bu sebeple yürütmeyi durdurma kararı vermesi yasayla birebir aykırı. Yasa çok açık tanımlamış. Dolayısıyla böyle bir yürütmeyi durdurma kararı verilemez"

"AÇIKÇA ÇÖKMEK"

Çiftçi, bu kararının AKP eli ile yapılan bir yargı operasyonu olduğunu söyledi. Çiftçi, AKP'nin açıkça belediyeye 'çökmeye' çalıştığını ifade etti: