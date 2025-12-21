Meclis'te gündem 11. Yargı Paketi ve süreç komisyonu

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri bugün, 2026 yılı bütçesinin tümü üzerinde yapılacak görüşmelerle tamamlanacak. Genel Kurul'da 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifte 31 Temmuz 2023 tarihi öncesini kapsayan ve “Kovid izni” olarak bilinen düzenlemeden yararlanamayan hükümlülerin de bu kapsama alınmasına yönelik madde bulunuyor.

50 BİN KİŞİNİN YARARLANMASI BEKLENİYOR

Bu maddeye göre, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

Bu düzenlemeden yaklaşık 50 bin kişinin yararlanacağı belirtiliyor.

Yargı Paketi'ne göre 1 Ocak 2016 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamı silinecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlar "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamına alınacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na, bilişim suçlarının işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin bulunduğu hesabın askıya alınması ve el koymaya ilişkin hüküm ihdas edilecek.

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına ilişkin suçların işlendiği hususunda makul şüphe bulunması halinde banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu suçta kullanılan her türlü hesabın 48 saate kadar askıya alınmasına ilgili banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı tarafından karar verilebilecek.

LİBYA’YA ASKER GÖNDERME SÜRESİNİ UZATAN TEZKERE GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul’da bu hafta ayrıca, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin, "Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 2 Ocak 2020 tarihli ve 1238 sayılı TBMM Kararıyla verilen ve son olarak 30 Kasım 2023 tarihli ve 1398 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'yla uzatılan iznin süresinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren 24 ay uzatılması” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta çalışmaların tamamlanmasından sonra çalışmalara 7 Ocak Salı gününe kadar ara verilmesi öngörülüyor.

SÜREÇ KOMİSYONU ORTAK RAPOR YAZIMINA BAŞLIYOR

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışma süresinin sonuna yaklaşıyor. 5 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan komisyon, dinlemelerin ardından ortak rapor yazımına başlayacak.

Komisyonda temsil edilen partilerin hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı’na sunumları geçen hafta tamamlandı. Son olarak CHP ve AKP raporlarını sundu.

Komisyonda grubu bulunan partilerin grup koordinatörleri yarın bir araya gelerek ortak rapor yazımı için çalışmalara başlayacak.

Partilerin üzerinde uzlaştıkları konulardan oluşacak ortak rapor TBMM Genel Kurulu’na sunulacak. Ortak raporda ortaya konulan başlıklar çerçevesinde yasal düzenlemelere gidilmesi öngörülüyor.