Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 16 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Engin Deniz İpek'in haberine göre, Hasan Mutlu, tutuklanmasından önce parti değiştirmesi yönünde tehditler alıyordu. Mutlu'nun, belediyeye yönelik bir operasyon yapılacağına dair duyumlar aldığı bir süreçte, sol bacağındaki bir rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyat masasına yattığı ve 9 Eylül'de hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Hasan Mutlu’dan seçimin ardından ilk mesaj: Bayrampaşa direndi darbeye boyun eğmedi

CEZAEVİNDE AĞRILARI ARTINCA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Taburcu olmasından sadece dört gün sonra gözaltına alınarak tutuklanan Mutlu'nun, cezaevinde bulunduğu süreçte ameliyat olduğu bölgedeki ağrı ve şikayetlerinin arttığı öğrenildi. Artan şikayetler üzerine Hasan Mutlu, bugün Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli sağlık kontrollerinden geçirildi.

BELEDİYE KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili belediye kaynaklarından yapılan açıklamada, Mutlu'nun ameliyat ve tutuklanma sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kendisine yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar ve söylemlerin olduğu dönemde, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyat olmuştur. 9 Eylül Salı günü taburcu olmuş; ancak 13 Eylül günü kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan tutuklanmıştır.

Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Sayın Mutlu, bugün (22 Ekim) Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli kontrolleri yaptırmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapar, hassasiyet ve ilginiz için teşekkür ederiz."