Hasan Mutlu’dan seçimin ardından ilk mesaj: Bayrampaşa direndi darbeye boyun eğmedi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, vekil başkan seçimi sonrası cezaevinden yazılı açıklama yaptı. CHP’li İbrahim Kahraman’ın seçilmesini “halkın iradesinin galibiyeti” olarak nitelendiren Mutlu, "Bayrampaşa direndi, darbeye boyun eğmedi" dedi.

Hasan Mutlu mesajında şunları kaydetti:

Bayrampaşa direndi, darbeye boyun eğmedi!

Silivri Cezaevi’nden takip ettiğim belediye başkan vekili seçiminde, belediye başkan vekili olarak seçilen yol arkadaşım İbrahim Kahraman’ı tebrik ediyor, halkımızın iradesine sahip çıkan tüm meclis üyelerimize ve yürekli komşularımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Bayrampaşa’nın geleceği emin ellerde; bizler hukuksuzca tutulduğumuz bu duvarların ardında olsak da, kalbimiz ve mücadelemiz her daim sizinle.

Unutmayın; karanlık günler mutlaka bitecek, Bayrampaşa’da ve Türkiye’de aydınlık yarınlar doğacaktır!