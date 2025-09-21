Hasan Mutlu’dan seçimin ardından ilk mesaj: Bayrampaşa direndi darbeye boyun eğmedi

Hasan Mutlu’dan seçimin ardından ilk mesaj: Bayrampaşa direndi darbeye boyun eğmedi
Yayınlanma:
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP’li İbrahim Kahraman’ın belediye başkan vekili seçilmesinin ardından Silivri Cezaevi’nden mesaj gönderdi. Mutlu, “Bayrampaşa direndi, darbeye boyun eğmedi” ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, vekil başkan seçimi sonrası cezaevinden yazılı açıklama yaptı. CHP’li İbrahim Kahraman’ın seçilmesini “halkın iradesinin galibiyeti” olarak nitelendiren Mutlu, "Bayrampaşa direndi, darbeye boyun eğmedi" dedi.

"KALBİMİZ VE MÜCADELEMİZ HER DAİM SİZİNLE"

Hasan Mutlu mesajında şunları kaydetti:

Bayrampaşa direndi, darbeye boyun eğmedi!

Silivri Cezaevi’nden takip ettiğim belediye başkan vekili seçiminde, belediye başkan vekili olarak seçilen yol arkadaşım İbrahim Kahraman’ı tebrik ediyor, halkımızın iradesine sahip çıkan tüm meclis üyelerimize ve yürekli komşularımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Bayrampaşa’nın geleceği emin ellerde; bizler hukuksuzca tutulduğumuz bu duvarların ardında olsak da, kalbimiz ve mücadelemiz her daim sizinle.

Unutmayın; karanlık günler mutlaka bitecek, Bayrampaşa’da ve Türkiye’de aydınlık yarınlar doğacaktır!

ekran-alintisi-003.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Türkiye
Devrilen motosiklet şarampole yuvarlandı
Devrilen motosiklet şarampole yuvarlandı
Öğrenciler tuvaletteyken okul kapısı kilitlendi: İtfaiye devreye girdi
Öğrenciler tuvaletteyken okul kapısı kilitlendi: İtfaiye devreye girdi
Ağıralioğlu eski defterleri açtı: Sinan Oğan, Devlet Bahçeli, Meral Akşener...
Ağıralioğlu eski defterleri açtı: Sinan Oğan, Devlet Bahçeli, Meral Akşener...