Özgür Çelik'ten Bayrampaşa kararına tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerinin yenilenmesi yönünde verilen karara tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN BAYRAMPAŞA TEPKİSİ

"Biz ülkemizi bu pervasızlıktan kurtarmaya kararlıyız" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda karara şu tepkiyi gösterdi:

"Azınlık iktidarının sandık iradesini ısrarla tanımayan tavrını, yargıyı nasıl araçsallaştırdığını halkımız görüyor. Biz ülkemizi bu pervasızlıktan kurtarmaya kararlıyız."

Son Dakika | CHP'nin Bayrampaşa itirazı reddedildi: Seçim yenilenecek

BAYRAMPAŞA SEÇİMLERİ YENİLENECEK

İstanbul Valiliği, AKP'nin itirazıyla verilen iptal kararına ilişkin CHP'nin yaptığı itirazın reddedildiğini ve başkan vekilliği seçiminin 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de yapılacağını duyurdu.

Valilik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: