Özgür Çelik'ten Bayrampaşa kararına tepki
Yayınlanma:
CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerinin iptaline ilişkin itiraz reddedildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, itirazın reddedilmesine tepki gösterdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerinin yenilenmesi yönünde verilen karara tepki gösterdi.
ÖZGÜR ÇELİK'TEN BAYRAMPAŞA TEPKİSİ
"Biz ülkemizi bu pervasızlıktan kurtarmaya kararlıyız" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda karara şu tepkiyi gösterdi:
- "Azınlık iktidarının sandık iradesini ısrarla tanımayan tavrını, yargıyı nasıl araçsallaştırdığını halkımız görüyor. Biz ülkemizi bu pervasızlıktan kurtarmaya kararlıyız."
Son Dakika | CHP'nin Bayrampaşa itirazı reddedildi: Seçim yenilenecek
BAYRAMPAŞA SEÇİMLERİ YENİLENECEK
İstanbul Valiliği, AKP'nin itirazıyla verilen iptal kararına ilişkin CHP'nin yaptığı itirazın reddedildiğini ve başkan vekilliği seçiminin 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de yapılacağını duyurdu.
Valilik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.
- Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim KAHRAMAN Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 09/10/2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21/09/2025 tarih ve 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22/10/2025 tarih ve 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.
- 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."