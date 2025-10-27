Özgür Çelik: Bayrampaşa Belediyesi'ne çöktüler

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılması sonrasında yapılan başkanvekili seçiminde eşitlik nedeniyle CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura çekimiyle göreve gelmişti. Ancak AKP’li meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararı, seçim sürecinin yeniden başlatılmasına neden oldu.

Bu karar doğrultusunda Bayrampaşa Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi ikinci kez gerçekleştirildi. Birçok kargaşanın görüldüğü meclis ortamında 4’üncü turun sonunda AKP’nin adayı kazandı.

'İKTİDARIN ÇÖKME GİRİŞİMİNİ GÖRMÜŞ OLDUK'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimini AKP'li İbrahim Akın'ın dördüncü turda kazanmasının ardından basın açıklaması yaptı. Çelik, şöyle konuştu:

"Devletin kurumlarını partizanlaştırmış, ceberrut bir iktidarın çökme girişimini bugün hep birlikte görmüş olduk. Hasan Mutlu, 31 Mart 2024 seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi. Hasan Mutlu görevine devam ederken burada halkçı belediyecilik uygulamaları gerçekleştiriyordu. Hasan Mutlu’yu tehdit ettiler, dediler ki 'Ya AKP’ye katıl ya da seni tutuklayacağız.' Meclis üyelerini tehdit ettiler. Meclis üyelerine WhatsApp üzerinden kelepçe fotoğrafları gönderdiler. Kurtlar Vadisi replikleri yolladılar ve sonrasında da Hasan Mutlu, 'Ben bu tehditlere boyun eğmem' dedi. Ve Hasan Mutlu ile belediye meclis üyelerine bir operasyon gerçekleştirdiler. Belediye Başkanımızı tutukladılar, meclis üyelerimizi tutukladılar.

'YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR MANTIĞIYLA'

Burada tam da meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na yakın noktaya getirecek sayıda meclis üyesini tutukladılar. Ve hızlıca partimizin genel merkezi, tutuklanan meclis üyelerinin istifalarını aldı. Yerlerine yedek üyeler geldi ve burada 21 Eylül’de bir başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. 21 Eylül’de gerçekleşen başkanvekilliği seçiminden sonra gittiler, mahkemeye itiraz ettiler. Peki tam olarak nasıl bir mantıkla biliyor musunuz? 'Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır' mantığıyla. Şimdi, nasıl mı 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' mantığıyla mahkemeye başvurdular? 21 Eylül’de yapılan başkanvekilliği seçiminde dışarıdan, farklı mühürlü sahte oy pusulalarıyla oy kullandırdılar. Bunu arkadaşlar tespit etti. Gözlemcilerimiz tutanak altına aldılar. Ve daha sonra da işaretli, üzerine çizgi çekilmek suretiyle hazırlanmış oy pusulalarıyla oy kullandırdılar. Bunu da arkadaşlarımız tutanak altına aldılar. Seçim sonucu berabere olunca 4. turda kurayla, o gün İbrahim Kahraman Bayrampaşa Belediye Meclisi Başkanvekili seçildi.

'SİYASALLAŞTIRDIKLARI YARGININ MAHKEMESİNE BAŞVURDULAR'

Sonrasında gidip yine siyasallaştırdıkları yargının bir mahkemesine başvurarak 'Vay efendim, başkanvekili aynı zamanda aday nasıl olur?' gerekçesiyle seçimi iptal ettirdiler. Bu yönetmelikleri, kanun maddelerini biz mi yazdık? Kanun maddesi açık açık diyor ki: '1. başkanvekili seçimi yönetir. O yoksa 2. başkanvekili yönetir. O yoksa en yaşlı üye yönetir.' 1. başkanvekili orada, hem de oy kullanma alanına nereden baksanız 1–2 metre mesafede… Her şey kameraların önünde. Sahte, yanlış mühürlü oy pusulası da kameraların önünde; yanlış yazılan, işaretli olanlar da kameraların önünde. Böyle bir seçim gerçekleşti ve siyasallaştırdıkları yargıyla o seçimi de iptal ettiler.

Bayrampaşa'da yeni Başkan Vekili seçildi

'BAYRAMPAŞA'DA BAŞINIZ HAVADA YÜRÜYEMEYECEKSİNİZ'

Şimdi burada şunu ifade etmek isterim: Bu seçimi iptal edip yine aynı yöntemlerle; tehditle, şantajla, teklifle ve ne yazık ki insanların onurunu satın alarak geldiler, Bayrampaşa Belediyesi'ne çöktüler. Burada Cumhur İttifakı'nın 15 meclis üyesi var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 18 meclis üyesi var. 4 tane bağımsız meclis üyesi var. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 18 onurlu meclis üyesinin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Onlar Bayrampaşa sokaklarında, hayatları boyunca başları yukarıda, dimdik, onurla ve gururla yürüyecekler. Bugünler geçecek. Ama o Cumhur İttifakı'na oy veren meclis üyeleri, Bayrampaşa halkının iradesine çöktükleri için utanacaklar. Ve o dört bağımsız meclis üyesi; bugün Cumhur İttifakı’nın adayına oy veren, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilip sonra istifa eden o dört bağımsız meclis üyesi… Onurunu satanlar! Siz Bayrampaşa’da başınız önünüzde yürüyeceksiniz ve hiçbir zaman Bayrampaşa’da başınızı havaya kaldırarak yürüyemeyeceksiniz. Bu onursuzluk sizinle beraber ömür boyu devam edecek.

Bayrampaşa ısrarının nedeni ortaya çıktı: AKP adayının oğlunun aldığı ihale kamu zararı oluşturmuş

'CESARETİNİZ VARSA GETİRİN SANDIĞI'

Son sözümüz de, siyasallaştırdıkları yargıyla ve partizanlaştırdıkları kurumlarla Bayrampaşa Belediyesi'ne çökenlere: 21 Eylül'de gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminde buranın etrafında tam 5 bin güvenlik görevlisi vardı, polis vardı. Türkiye'nin sınırları bakın, bu şekilde korunmuyor! Meclis üyelerinin içeriye girmesi engelleniyor. Kimi kimden, neyi kaçırıyorsunuz? Bayrampaşa halkının iradesine çökenler… Kimden, neyi kaçırıyorsunuz? Ve bilin ki er ya da geç o sandık milletin önüne gelecek. Buradan Türkiye'nin ceberrut iktidarına sesleniyorum: Varsa bir gram cesaretiniz, getirin Bayrampaşa’da sandığı, Bayrampaşa halkının önüne koyalım. Varsa bir gram cesaretiniz, getirin, Esenyurt’ta da sandığı yeniden koyalım. Beşiktaş’ta da koyalım, Şişli’de de sandığı milletin önüne koyalım. Hatta hatt varsa cesaretiniz, gelin İstanbul’a bir daha sandık koyalım! Varsa cesaretiniz, erken seçim sandığını getirin, el mi yaman, bey mi yaman görelim.

'KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN'