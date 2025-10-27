İktidar kaleminden AKP'ye Bayrampaşa tepkisi: Kaybetmeye devam edersiniz

İktidar kaleminden AKP'ye Bayrampaşa tepkisi: Kaybetmeye devam edersiniz
Yayınlanma:
AKP'nin yargı yoluyla iptal edilen Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerini kazandıktan sonra takındığı tavır iktidara yakın ismin tepkisine neden oldu. Köşe yazarı Hacı Yakışıklı, "'Seçim kazandık' gözüyle bakarsanız İstanbul'u da diğer şehirleri de kaybetmeye devam edersiniz" dedi.

İktidara yakın isimlerden Hacı Yakışıklı, AKP'nin yargı müdahalesiyle iptal edilen Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerini kazandıktan sonra coşkuyla kutlamasına tepki gösterdi.

Yakışıklı, "'Seçim kazandık' gözüyle bakarsanız İstanbul'u da diğer şehirleri de kaybetmeye devam edersiniz" dedi.

YARGININ MÜDAHALE ETTİĞİ SEÇİMLERİ AKP KAZANDI

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerini CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazanmıştı.

Kahraman'ın seçimi kura soncu kazanmasının ardından kaybeden taraf AKP seçimleri yargıya taşımıştı.

Yapılan itiraz sonucu Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimleri iptal edildi ve yenilendi.

kjkj.jpg
Hasan Mutlu'nun tutuklanmasıyla yapılan Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerini kazanan AKP'li İbrahim Akın

"BİZE NASİP EDEN YÜCE MEVLA'YA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Pazar günü gerçekleştirilen seçimleri bu defa AKP'nin adayı İbrahim Akın kazandı.

Akın halkın seçtiği Hasan Mutlu'nun hapse atılmasıyla yapılan seçimleri şu ifadelerle kutladı:

  • "18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş bulunmaktayız. Bugünü bize nasip eden yüce Mevla'ya şükürler olsun."

Bayrampaşada halk iradesi hiçe sayıldı! AKP'li Akın: Bir emaneti devraldıkBayrampaşada halk iradesi hiçe sayıldı! AKP'li Akın: Bir emaneti devraldık

"KAYBETMEYE DEVAM EDERSİNİZ"

Söz konusu duruma AKP'ye yakınlığıyla bilinene Hacı Yakışıklı tepki gösterdi.

haci.jpg
Hacı Yakışıklı'nın X paylaşımı (27.10.2025)

TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda AKP'ye şöyle tepki gösterdi:

  • "Kayyum atanan yahut belediye başkanı cezaevinde olan bir il/ilçe belediyesinin meclisinde seçim yapılarak bunu Ak Parti'li bir ismin kazanmasına "seçim kazandık" gözüyle bakarsanız İstanbul'u da diğer şehirleri de kaybetmeye devam edersiniz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Siyaset
Papa'nın Türkiye ziyaretinin tarihi kesinleşti! İlk yurt dışı ziyareti olacak
Papa'nın Türkiye ziyaretinin tarihi kesinleşti! İlk yurt dışı ziyareti olacak
İYİ Partili başkanın oğlu silahla öldürülmüştü: 5 şüpheli tutuklandı
İYİ Partili başkanın oğlu silahla öldürülmüştü: 5 şüpheli tutuklandı
Kokarca kıyafeti giyip horon tepti! Kabus böcek için Trabzon'da eylem
Kokarca kıyafeti giyip horon tepti! Kabus böcek için Trabzon'da eylem