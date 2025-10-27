İktidar kaleminden AKP'ye Bayrampaşa tepkisi: Kaybetmeye devam edersiniz

AKP'nin yargı yoluyla iptal edilen Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerini kazandıktan sonra takındığı tavır iktidara yakın ismin tepkisine neden oldu. Köşe yazarı Hacı Yakışıklı, "'Seçim kazandık' gözüyle bakarsanız İstanbul'u da diğer şehirleri de kaybetmeye devam edersiniz" dedi.