İktidar kaleminden AKP'ye Bayrampaşa tepkisi: Kaybetmeye devam edersiniz
İktidara yakın isimlerden Hacı Yakışıklı, AKP'nin yargı müdahalesiyle iptal edilen Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerini kazandıktan sonra coşkuyla kutlamasına tepki gösterdi.
Yakışıklı, "'Seçim kazandık' gözüyle bakarsanız İstanbul'u da diğer şehirleri de kaybetmeye devam edersiniz" dedi.
YARGININ MÜDAHALE ETTİĞİ SEÇİMLERİ AKP KAZANDI
Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerini CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazanmıştı.
Kahraman'ın seçimi kura soncu kazanmasının ardından kaybeden taraf AKP seçimleri yargıya taşımıştı.
Yapılan itiraz sonucu Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimleri iptal edildi ve yenilendi.
"BİZE NASİP EDEN YÜCE MEVLA'YA ŞÜKÜRLER OLSUN"
Pazar günü gerçekleştirilen seçimleri bu defa AKP'nin adayı İbrahim Akın kazandı.
Akın halkın seçtiği Hasan Mutlu'nun hapse atılmasıyla yapılan seçimleri şu ifadelerle kutladı:
- "18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş bulunmaktayız. Bugünü bize nasip eden yüce Mevla'ya şükürler olsun."
Bayrampaşada halk iradesi hiçe sayıldı! AKP'li Akın: Bir emaneti devraldık
"KAYBETMEYE DEVAM EDERSİNİZ"
Söz konusu duruma AKP'ye yakınlığıyla bilinene Hacı Yakışıklı tepki gösterdi.
TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda AKP'ye şöyle tepki gösterdi:
- "Kayyum atanan yahut belediye başkanı cezaevinde olan bir il/ilçe belediyesinin meclisinde seçim yapılarak bunu Ak Parti'li bir ismin kazanmasına "seçim kazandık" gözüyle bakarsanız İstanbul'u da diğer şehirleri de kaybetmeye devam edersiniz."