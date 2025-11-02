Bayrampaşa’dan “atama” kulisi: CHP’ye kaybettiren iki isme yeni görev

Bayrampaşa'dan edinilen son bilgilere göre, Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu’nun başkan yardımcılığına yükseltilmesi bekleniyor. Belediye koridorlarında, “CHP’den kopuşu örgütleyen iki isme yönetim payesi veriliyor” yorumları yapılıyor. Teyit için aradığımız kaynaklar haber yayına girene kadar yanıt vermemeyi tercih etti.

İkisi de CHP'den istifa etmiş Bayrampaşa AKP'ye geçmişti! Değmeyin keyfimize pozu

TEKER VE KARAHASANOĞLU ROLÜ

Temmuz ayında Teker ve Karahasanoğlu, CHP’den istifa edip dönemin Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu kamuoyu önünde “yolsuzlukla” suçladı. Aynı dönemde istifaların arka planında, Teker’in şirketi üzerinden işletildiği belirlenen ve belediye sınırları içinde izinsiz inşa edilen kaçak kafenin mühürlenip yıkılması ile buna dair disiplin süreçleri ortaya çıktı.

16 Eylül 2025’te Hasan Mutlu ve bazı belediye yöneticileri tutuklandı; İçişleri Bakanlığı Mutlu’yu görevden uzaklaştırdı. Bunu izleyen süreçte değişen meclis aritmetiğiyle, 27 Ekim 2025’te iptal edilen seçimlerin ardından yapılan oylamada AKP’li İbrahim Akın, tartışmalı turlar sonunda belediye başkanvekili seçildi. Oturumda bağımsız üye Saki Teker’in kritik oyu belirleyici oldu. CHP sonuçlara itiraz etti ancak Akın’ın seçimi ilan edildi ve yönetim fiilen AKP’ye geçti.

İki ismin başkan yardımcılığı için atama yazılarının Pazartesi işleme alınacağı, belediye içindeki görev paylaşımının da hafta boyunca belirleneceği konuşuluyor.