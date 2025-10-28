İkisi de CHP'den istifa etmiş Bayrampaşa AKP'ye geçmişti! Değmeyin keyfimize pozu

CHP'nin İstanbul'da 30 yıl sonra kazandığı Bayrampaşa Belediyesi, Belediye Meclisi’ndeki seçimle AKP’ye geçti.

Seçim ikinci kez yapıldı. Tarafsızlığın ihlal edildiği iddiasıyla yenilenen seçimde bu kez AKP'nin adayı kazandı.

Bayramapaşa'daki operasyonu başlatan Meclis Üyeleri de sosyal medya hesaplarından kahkaha dolu bir fotoğraf paylaştı.

Bayrampaşa’daki istifanın nedeni ortaya çıktı: Kaçak kafesi yıkılmış, disipline verilmiş

Her şeyin başlamasına öncülük eden Bayrampaşa Meclis üyeleri Ali Karahasanoğlu ve Sadi Teker, paylaşımlarına, "Buradan devam ediyoruz arkadaşlar" notunu düştü.

NELER YAŞANDI?

Bayrampaşa'nın AKP’ye geçmesine bazı AKP’liler dahi tepki gösterdi. Sosyal medyada, partilerinin bu durumu “

PEKİ BU SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Peki, Bayrampaşa'nın AKP’ye geçiş süreci ve Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasına giden süreç nasıl başladı?

Her şey, son yerel seçimde CHP’den Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen isimlerin kaçak bir kafeterya ile ilgili süreciyle başladı.

İsmail Saymaz: Bayrampaşa'da milli iradeye çöktüler

Büyük Birlik Partisi’nden CHP’ye geçen Ali Karahasanoğlu ve ilçedeki yöre derneklerinin desteğiyle üye yapılan Sadi Teker, geçtiğimiz temmuz ayında CHP’den ihraca sevk edildi.

Teker, Bayrampaşa’da Forum AVM’nin arkasında yer alan ve belediyeye ait olan bir arsaya kafeterya inşa etmek istedi.

HASAN MUTLU KAÇAK KAFEYE İZİN VERMEDİ

Belediye Başkanı Hasan Mutlu ise buna izin vermedi. Ancak Teker, belediyenin izni ve bilgisi olmadan kafeteryayı inşa etti. Başkan Mutlu, mahkeme kararıyla kaçak yapıyı yıktırdı.

Bu olayın ardından, Teker ve Karahasanoğlu hakkında ihraç süreci başlatıldı. İkili, birlikte istifa etti.

İddialara göre bu süreçte, bu şahısların “rüşvet istendiği” yönündeki şikâyeti üzerine Belediye Başkanı Mutlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Mutlu, menfaat tekliflerini kabul etmediğini belirtse de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı ardından tutuklandı.

Teker ve Karahasanoğlu’nun istifasıyla birlikte CHP ile AKP arasındaki meclis üyesi farkı üçe indi. Başkan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından üç meclis üyesi daha istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Belediyesi’nin AKP’ye geçmesiyle sonuçlanan süreci başlatan Teker ve Karahasanoğlu, sosyal medya hesaplarından kahkahalarla poz verdikleri bir fotoğraf paylaştı.

Ali Karahasanoğlu, gönderisinde Sadi Teker’i etiketleyerek şu notu düştü: “Buradan devam ediyoruz arkadaşlar.”