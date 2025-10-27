İsmail Saymaz: Bayrampaşa'da milli iradeye çöktüler

CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından tartışmalı bir şekilde ikini kez başkanvekili seçimi yapıldı.

İlk seçimde CHP'li aday kazansa da belediye meclisindeki ikinci seçimde AKP'li aday seçildi.

Bayrampaşa'daki sürecin detaylarını da Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz anlattı.

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan Saymaz şunları ifade etti:

“Ya bu gülünç bir durum. Yani bu ya milli iradenin hırsızlanması bu. Milli iradenin müsadere edilmesi, ona çökülmesi demek yani.”

Saymaz, 13 Eylül'de açılan soruşturmanın ardından başkanın tutuklanması, CHP'den istifaların yaşanması ve meclis çoğunluğunun AKP'ye geçmesini “masa başı oyunu” olarak niteledi:

“AK Parti'nin kaybettiği, sandıkta kaybettiği bir ilçeyi daha sonra masa başı oyunlarıyla… başkan tutuklandıktan, 5 belediye meclis üyesi şaibeli şekilde istifa ettikten ya da ettirildikten sonra, bunlardan dördü saf değiştirdikten sonra... üstelik yapılan ilk oylamayı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandıktan sonra, onu mahkeme kararıyla iptal ettirip şimdi yapılan ikinci oylamada buna çökmüş olması bir seçim galibiyeti değildir.”

"BU 'BEN BİR DAHA SEÇİM KAZANAMAM DEMEKTİR"

"Ben bu ülkede bir daha seçim kazanma, yani sandıkla, vatandaşı ikna ederek seçim kazanacağıma dair umudumu kaybettim" demektir.”

"BU YA ROZETİ YA KELEPÇEYİ TAKACAKSIN DEMEKTİR"

Saymaz, yaşananları sadece Bayrampaşa örneğiyle sınırlı görmediğini ve bu yaklaşımın tüm muhalif belediye başkanlarına yönelik bir tehdit oluşturduğunu belirtti:

“Belediye başkanlarına iki seçenek bırakmak demektir. Ya arkadaşım sen geleceksin rozeti takacaksın ya da kardeşim kelepçeyi takacaksın demektir. Bundan başka bir yol bırakmamak demektir.

Geçmişte 1954-60 arasında... merhum Başbakan Menderes döneminde... kendisine oy verilmeyen il ve ilçelere ne reva görüldüyse, 80 sene sonra şimdi aynı manzarayla karşı karşıyayız.”

Bayrampaşada halk iradesi hiçe sayıldı! AKP'li Akın: Bir emaneti devraldık

Saymaz, Bayrampaşa'nın 30 yıl sonra CHP tarafından kazanıldığını, Hasan Mutlu’nun bölgede tanınan varlıklı bir iş insanı olduğunu vurguladı. Mutlu’nun yüzde 46,6 oyla ve 13 bin farkla seçimi kazandığını hatırlattıktan sonra belediye meclisinde yaşanan istifalarla güç dengesi değişti:

“22 CHP'nin belediye meclis üyesi vardı. 12 AK Parti'nin belediye meclis üyesi vardı. 3 tane de MHP'nin… Sonra ne oldu? CHP'den 5 meclis üyesi istifa etti. Dördü AK Parti’ye destek verdi. CHP'nin oyu 18'e düştü, AK Parti'nin oyu 19'a çıktı.

"YAPILAN ÇÖKMEKTİR, MÜSADERE ETMEKTİR"

“Şimdi yapılan kardeşim milli iradeye çökmektir. Milli iradeyi müsadere etmektir.”

"SANDIĞI KOYUN O ZAMAN"

AKP'nin meclisteki seçim sonrası yaptığı “Bayrampaşa AK Parti’nin belediyeciliğini özledi” açıklamasına da 'Gülünç' bulan Saymaz, şunları söyledi:

“Eğer özlediyse AK Partililer, eğer Bayrampaşa sizi özlediyse böyle ayak oyunlarına gerek yok. Götürün sandığı Bayrampaşa'nın önüne koydurun

Kim o sandıktan birinci çıkıyor, biz de bugün izleyelim. Ama şimdi yapılan milli iradeye çökmektir

AK Partililerin, eğer biz alnımızın akıyla Bayrampaşa'yı kazandık gibi bir iddiaları varsa… dakika beklemesinler. Böyle hile hurdaya gerek yok. Böyle Alicengiz oyunlarına da gerek yok. Kardeşim götürsünler, milletin önüne sandığı koysunlar.”

BAYRAMPAŞA'DA NELER NELER YAŞANMIŞ! SAYMAZ HER ŞEYİ ANLATTI

Saymaz, Hasan Mutlu'nun tutuklandığı ve CHP üyelerin istifa ettiği süreci de şu sözlerle hatırlattı.

Temmuz ayının başında Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki tane belediye meclis üyesi istifa etti.

Bunlardan biri Büyük Birlik Partisi'nden CHP'ye transfer edilen biriydi.

Diğeri de işte oradaki Balkan Yöre Derneklerinden yöre dernekleri tavsiyesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi listesinden gösterebilen biriydi.

Bu kişiler başkanın, Hasan Mutlu'nun işte yardımcısı ya da belediyede yöneticisi olduğu bilinen biriyle bir telefon görüşmesi içerisindeydiler.

Bir telefon görüşmesine girmişler ve bu telefon görüşmesini kaydetmişler.

Şimdi bu belediye meclis üyelerinden bu telefon görüşmesi neye dair?

Bu belediye meclis üyelerinden biri belediye sınırları içerisinde normalde kafe olarak işletilmeyecek bir yeri işletmek istiyor.

Fakat belediye buna izin vermedi.

Belediyeden habersiz burayı açmışlar.

Belediye burayı yıktı.

Ve sonra ve sonra bunun bu bunlarla belediye başkanı arasında bir husumet başladı.

Sonra belediye başkanı yardımcısı ya da danışmanı bilemiyorum artık o vasfını.

Bu kişiyle aralarında geçen bir konuşmanın sesini kaydetmişler.

Bu konuşmada iddiaya göre başkanın para aldığı, rüşvet aldığı ileri sürülüyor.

Ancak bu konu konuşma, bu konuşma başkanla yapılan bir konuşma değil.

Bu konuşmada adı geçen belediye görevlisi ben böyle bir şey söylemedim diyor.

Temmuz ayında bunlar istifa ettiler.

CHP'Lİ ÜYELERİN MENFAATLERİ REDDEDİP KAFELERİNİ YIKTI

Sonra başkan onların şikayeti üzerine, onların şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

Başkan da açıklama yaptı. Ya bunlar bunların birinin menfaat talebi var. Reddettim. Birinin ise kafesini yıktım. Bundan ötürü bana iftira attılar.

Kaldı ki Hasan Mutlu'nun buna ihtiyacı yok dediğimiz üzere varlıklı biri yani.

Sonra başkan gözaltına alındı. Sonra oradan soruşturma başlıyor. aşkan gözaltına alındı ve tutuklandı. O süreçte üç belediye meclisi daha istifa etti CHP'den.

"EĞER AK PARTİ'YE GEÇERSEN OPERASYONU DURDURABİLİRİZ"

İddialara yöneltenlerin kendisi işte menfaat temini nedeniyle üstelik CHP üyesi oldukları halde başkan tarafından reddedilmiş insanlar

Neyse bunlar istifa ettiler. Başkan hakkında suç duyurusunda bulundular. Bu suç duyurusu da büyüdü, büyüdü, büyüdü. Sonra başkan tutuklandı.

Başkan ama tutuklanmadan hemen bir ay önce bazı gelişmeler oldu. Örneğin kendisini arayan bir AK Parti'den ve MHP'den olduğunu iddia edildi.

İki kişi iki, iki ilçe yöneticisinin başkana Hasan Bey eğer AK Parti'ye geçersen operasyonu durdurabiliriz dediğini söylediler.

"HASA MUTLU AHLAKSIZ TEKLİFLERİ REDDEDİYOR"