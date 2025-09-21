Son dakika | Bayrampaşa'da üçüncü turda da başkanvekili seçilemedi

Bayrampaşa Belediyesi'nde, görevden alınan Hasan Mutlu'nun vekilini seçmek için bugün saat 10.00'da başlayan olağanüstü bir meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde belediye binası çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, halkın süreci takip etmesi için bahçeye dev bir ekran kuruldu.

Seçimde, 18 üyeye sahip CHP Grubu'nun adayı İbrahim Kahraman olurken, 15 üyeli Cumhur İttifakı'nın adayı ise İbrahim Akın oldu. Meclisteki kilit rolü, bağımsız kalan dört üye üstlendi.

İLK TURDA BAĞIMSIZ OYLAR BELİRLEYİCİ OLDU

Yapılan ilk tur oylamasında, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kalırken, Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın, dört bağımsız üyenin de desteğini alarak 19 oya ulaştı.

İKİNCİ TURDA GEÇERSİZ OY KRİZİ VE EŞİTLİK

İlk turda hiçbir adayın üye tam sayısının üçte ikisi olan 26 oya ulaşamaması üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turda ise oyların 18'e 18 eşit çıkmasıyla tansiyon yükseldi. Eşitliğin, bir oy pusulasının "önceden mühürlendiği" gerekçesiyle geçersiz sayılmasından kaynaklandığı anlaşıldı. AKP’nin adayı ilk turu bir önceki tur bir farkla kazanmıştı

ÜÇÜNCÜ TURDA GEÇERSİZ OY

Üçüncü turda da başkanvekili seçilemedi. Oylama 4'üncü tura kaldı.

EŞİTLİK BOZULMAZSA KURAYLA BELİRLENECEK

Turlarda eşitliğin bozulmaması halinde Bayrampaşa Belediye Başkanvekili kura ile belirlenecek.