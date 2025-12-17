Son dakika| Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Son dakika| Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürütülen soruşturma kapsamında yarın alınacak ifadesi öncesinde hastaneye kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürütülen soruşturma kapsamında yarın alınacak ifadesi öncesinde hastaneye kaldırıldı.

PANKREAS SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre Muhittin Böcek, bugün saat 15.00 sıralarında cezaevi yetkililerinin kararıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Günde 22 farklı ilaç kullandığı belirtilen Böcek, cezaevi sürecinde sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye sevk edildi.

YARIN SON İFADESİNİ VERECEK

Bu son sevkin ise pankreas rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Akşam saatlerinde tekrar cezaevine gönderilen Muhittin Böcek, geceyi cezaevi koşullarında geçirdikten sonra, yarın soruşturma kapsamında son ifadesini verecek.

Muhittin Böcek'ten hukuk ve vicdan çağrısı: "Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum"Muhittin Böcek'ten hukuk ve vicdan çağrısı: "Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum"

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR İHMALİN KURBANI OLMAK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair bilgilerin d eyer aldığı bir paylaşım yapan Böcek, gözaltına alındığı zaman 12 ilaç kullanırken şu an ise günde 22 ilaçla ayakta durmaya çalıştığını belirterek "Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum." demişti.

5 TEMMUZDAN BERİ TUTUKLU BULUNUYOR

Muhittin Böcek, Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek, 5 Temmuz'dan bu yana Antalya L Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Türkiye
'Ben Yeşil' haberine soruşturma: Saygı Öztürk ifade verdi iddiası
'Ben Yeşil' haberine soruşturma: Saygı Öztürk ifade verdi iddiası
Konya'da acı ölüm! Annesini kurtarmak isterken alevlerin arasında kaldı
Konya'da acı ölüm! Annesini kurtarmak isterken alevlerin arasında kaldı
Babacan: Erdoğan sürecin siyasi riskini üstlenmiyor
Babacan: Erdoğan sürecin siyasi riskini üstlenmiyor