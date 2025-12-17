Son dakika| Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürütülen soruşturma kapsamında yarın alınacak ifadesi öncesinde hastaneye kaldırıldı.

PANKREAS SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre Muhittin Böcek, bugün saat 15.00 sıralarında cezaevi yetkililerinin kararıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Günde 22 farklı ilaç kullandığı belirtilen Böcek, cezaevi sürecinde sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye sevk edildi.

YARIN SON İFADESİNİ VERECEK

Bu son sevkin ise pankreas rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Akşam saatlerinde tekrar cezaevine gönderilen Muhittin Böcek, geceyi cezaevi koşullarında geçirdikten sonra, yarın soruşturma kapsamında son ifadesini verecek.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR İHMALİN KURBANI OLMAK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair bilgilerin d eyer aldığı bir paylaşım yapan Böcek, gözaltına alındığı zaman 12 ilaç kullanırken şu an ise günde 22 ilaçla ayakta durmaya çalıştığını belirterek "Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum." demişti.

5 TEMMUZDAN BERİ TUTUKLU BULUNUYOR

Muhittin Böcek, Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek, 5 Temmuz'dan bu yana Antalya L Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyor.