1915 Çanakkale Köprüsü kayboldu

Yayınlanma:
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz trafiği dururken, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü adeta gözden kayboldu.

Çanakkale genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, boğazdaki ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

kopru-3.jpg

Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte Çanakkale Boğazı'ndan geçen transit gemilerin trafiği ve Lapseki-Gelibolu hattı üzerinde gerçekleştirilen feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

kopru-2.jpg

DEV YAPI SİSİN İÇİNDE KAYBOLDU

Yoğun sisle birlikte 2023 metre orta açıklığıyla dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görünürlüğü tamamen azaldı.

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldıÇanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Yerden bakıldığında seçilemeyen dev köprü, ancak dron vasıtasıyla havadan görüntülenebildi.

kopru-1.jpg

318 metre yüksekliğindeki köprü kuleleri ile dev ana halatların sis tabakasının üzerine çıktığı o anlar, yaklaşık 400 metre yükseklikten kayıt altına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

