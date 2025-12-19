1915 Çanakkale Köprüsü kayboldu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz trafiği dururken, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü adeta gözden kayboldu.