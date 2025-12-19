1915 Çanakkale Köprüsü kayboldu
Çanakkale genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, boğazdaki ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte Çanakkale Boğazı'ndan geçen transit gemilerin trafiği ve Lapseki-Gelibolu hattı üzerinde gerçekleştirilen feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
DEV YAPI SİSİN İÇİNDE KAYBOLDU
Yoğun sisle birlikte 2023 metre orta açıklığıyla dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görünürlüğü tamamen azaldı.
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Yerden bakıldığında seçilemeyen dev köprü, ancak dron vasıtasıyla havadan görüntülenebildi.
318 metre yüksekliğindeki köprü kuleleri ile dev ana halatların sis tabakasının üzerine çıktığı o anlar, yaklaşık 400 metre yükseklikten kayıt altına alındı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)