Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Yayınlanma:
Çanakkale'de etkili olan sis deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, deniz trafiğinde aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin kritik seviyelere düşmesi üzerine boğaz, saat 08.00’den itibaren geçici olarak çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, boğaza seyir yapacak gemilerin kaptanlarını telsiz aracılığıyla bilgilendirerek trafiğin durdurulduğunu bildirdi. Uyarı sonrası Marmara ve Ege Denizi girişlerinde bulunan demirleme sahalarındaki gemiler beklemeye alındı.

canakkale-bogazi-sis-nedeniyle-cift-yon-1070107-317544.jpg

FERİBOT SEFERLERİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ASKIYA ALINDI

Sis nedeniyle deniz ulaşımındaki olumsuzluklar feribot seferlerini de etkiledi. Lapseki-Gelibolu ile Gelibolu-Lapseki hatlarında karşılıklı yapılan feribot seferleri, hava şartlarının normale dönmesine kadar geçici olarak askıya alındı.

