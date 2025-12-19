Gözaltındaki Levent Gültekin'in ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Levent Gültekin, kendi YouTube kanalında yaptığı bir yayındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alındı. Gültekin, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti.

GECE YARISI GÖZALTI

Avukatı Çağrı Çetin, açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin, saat 01.20’de Bebek’teki bir kafeden gözaltına alındı. Güvenlik şube tarafından Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü" dedi.

İŞTE EMNİYET İFADESİ

Gültekin’in gözaltı gerekçesi, 17 Aralık 2025’te yayımladığı bir videodaki sözleri oldu. Emniyetteki ifadesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim."

Gültekin’in emniyetteki işlemleri sürerken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN BERAAT ETMİŞTİ'

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Gültekin’in 2021 yılında televizyondaki sözleri üzerine yapılan suç duyurusu sonucu başlatılan soruşturma çerçevesinde açılan davada, ifadelerin hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti. Gültekin hakkındaki beraat kararı 25 Şubat 2025 tarihinde verilmişti.

'ELEŞTİRİ HAKKI ÇERÇEVESİNDE'

O dönem MLSA'nın aktardığına göre, dava, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı. İhbar metninde Gültekin'in din adamlarının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı terbiye edebileceğini söylediği iddia edilmişti. Ancak mahkeme, savcının beraat yönündeki mütalaasını kabul ederek, Gültekin’in gazeteci kimliği ve eleştiri hakkı çerçevesinde hareket ettiğine ve hakaret kastı olmadığına karar verdi.