İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, MİT ve İstihbarat Şube'nin desteğiyle FETÖ üyelerine yönelik bir operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ağabeyi Salih Gülen’in oğlu Yasir Gülen’in İstanbul’da olduğu belirlendi.

FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye’de saklandığı adres belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Yasir Gülen, işlemleri için emniyete götürüldü.