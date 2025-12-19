Dilek İmamoğlu Silivri'den haykırdı: Bu hukuk garabeti son bulmalı

Yayınlanma:
Aile Dayanışma Ağı’nın Silivri buluşmasında konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, yargı süreçlerinin şeffaf şekilde yürütülmesini isteyerek, Türkiye’nin adalet ve demokrasiye kavuşması gerektiğini vurguladı.

19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, on yedinci buluşmasını bu kez Silivri'de gerçekleştirdi. Buluşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu bir konuşma yaptı. Dilek Kaya İmamoğlu, yargılamaların TRT'de yayımlanması talebini yineleyerek, "Gelin her şey milletin gözü önünde olsun. 86 milyon gerçekleri görsün. Bu ülke daha fazlasını hak ediyor. Bu ülke hukuğu, adaleti, demokrasiyi hak ediyor. Artık bu hukuk garabeti son bulmalıdır" dedi.

"TÜRKİYE HAK ETTİĞİ ADİL VE ÖZGÜR YARINLARA BİR AN ÖNCE KAVUŞMALI"

Anayasayı hatırlatan Dilek Kaya İmamoğlu, "Türkiye yeniden bir hukuk devleti olmalıdır. Ülkenin artık nefes almaya ihtiyacı vardır. Bu kötülüğü ne bize ne de bu ülkeye yapmayın. Adalet gecikmemeli, adalet işlemeli. Türkiye hak ettiği adil ve özgür yarınlara bir an önce kavuşmalı" diye konuştu.

Dilek Kaya İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a anarak ailesi ve sevenlerine sabır diledi. Dilek Kaya İmamoğlu, "Sevgişi Gülşah hayattayken ve yaşam mücadelesi verirken çok çirkin iftira atanlar oldu. Onları önce kendi vicdanlarıyla sonra toplum vicdanlarıyla başbaşa bırakıyoruz. Bu zihtiyeti kınıyor ve asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

