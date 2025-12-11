Süreçte PKK'lıların nasıl topluma kazandırılacağı belli oldu! Erdoğan'a rapor verildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AKP MYK toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama da değerlendirildi. "Burdan geri dönüş yok" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Bu işi mutlaka halledeceğiz. Bu beladan, bu prangadan Türkiye ve milletimiz mutlaka kurtulacak. Herkesin bu sürece katkıda bulunması gerekiyor. Bu süreçte hepimizin diline, üslubuna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Rapor metnini bekliyorum” dedi.

HAFTASONU MECLİS'E SUNULACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de AKP’nin komisyona sunacağı raporla ilgili bilgi verdi. 60 sayfalık raporda, suça karışmamış terör örgütü üyelerini topluma kazandırma, iş bulma, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla yönetmelik ve yönerge çıkarılması da AKP’nin önerileri arasında yer aldı. Raporun hafta sonu Meclis’e sunulacağı ifade edildi.