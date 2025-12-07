AKP'li Şamil Tayyar 'polisin süreç eleştirisi' üzerinden uyardı: Öcalan'la müzakere toplumsal öfkeyi artırıyor

Eskişehir'de bir polis memuru vatandaşlara seslenerek devam eden çözüm sürecine ilişkin eleştirilerde bulunmuştu.

Polis memurunun sosyal medyada yayılan videosunda, AKP ve MHP’ye sitem ettiği görülürken, “Bu süreç başladığından beri uyku uyuyamıyorum. Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler” ifadeleri yer alıyordu.

Söz konusu videonun yayılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaparak, polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

AKP'Lİ TAYYAR'DAN UYARI

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polis memurunun üniformasıyla siyasi bir konuşma yapmasını ve süreçte gelinen noktayı eleştirdi.

Tayyar, Terörsüz Türkiye projesine desteğin Öcalan ile müzakere sürecine dönüştüğünde azaldığını, öfkenin arttığını söyledi.

Tayyar, şunları yazdı: