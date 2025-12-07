AKP'li Şamil Tayyar 'polisin süreç eleştirisi' üzerinden uyardı: Öcalan'la müzakere toplumsal öfkeyi artırıyor
Eskişehir'de bir polis memuru vatandaşlara seslenerek devam eden çözüm sürecine ilişkin eleştirilerde bulunmuştu.
Polis memurunun sosyal medyada yayılan videosunda, AKP ve MHP’ye sitem ettiği görülürken, “Bu süreç başladığından beri uyku uyuyamıyorum. Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler” ifadeleri yer alıyordu.
Söz konusu videonun yayılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaparak, polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Öcalan'ın 'Bahçeli'ye darbe' sözlerini ortaya atan Şamil Tayyar konuştu! Bahçeli 'faso fiso' demişti
AKP'Lİ TAYYAR'DAN UYARI
AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polis memurunun üniformasıyla siyasi bir konuşma yapmasını ve süreçte gelinen noktayı eleştirdi.
Tayyar, Terörsüz Türkiye projesine desteğin Öcalan ile müzakere sürecine dönüştüğünde azaldığını, öfkenin arttığını söyledi.
Tayyar, şunları yazdı:
"Eğri oturup doğru konuşalım.
Bir polis memurunun görevde üniformasıyla etrafında toplanan kalabalığa siyasi konuşma yapması, doğru değildir.
Konuşmanın içeriğine katılabilir, destekleyebilirsiniz ama kamu çalışanı olmasının yanısıra özellikle bir silahlı güvenlik mensubunun rutin dışına çıkması meşrulaştırılamaz.
Bu bağlamda emniyetin polisle ilgili disiplin soruşturması yerindedir.
Ancak, soruna farklı bir pencere açmak istiyorum.
Polisin öfkesi, kişisel kurguya indirilecek basitlikte değildir.
Siyaset kurumu, polisin şahsında temerküz etmiş toplumsal öfkenin dalga boyunu anlamaya çalışmalıdır.
Zira, Terörsüz Türkiye projesine destek, Öcalan’la müzakere sürecine evrildiğinde giderek azalıyor, öfke artıyor.
PKK’lı ve DEM’li yöneticilerin toplumun sinir uçlarına dokunan açıklamaları, toplumsal huzuru dinamitliyor.
Cumhur ittifakı özenli davrandıkça PKK/DEM ve uzantıları psikolojik üstünlüğü ele geçiriyor.
Sözde süreci destekleyen kimilerinin üstenci tavırla sağa sola parmak sallamaları kırılganlığı arttırıyor.
Son söz.
Kimilerinin ‘Fetöcü’ kolaycılığına kaçtığı gibi gerçeklikten kopulursa, asıl zararı Türkiye görür.
Bir sorunu çözmeye çalışırken, başka sorunlar üretilmemelidir."