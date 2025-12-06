İmralı Süreci'nde PKK'lılara tek tek yargılama çözümü! İşte planlanan dört adım

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19 toplantının ardından rapor yazım sürecine başladı. Komisyona sunulan öneriler doğrultusunda, silah bırakan PKK üyelerinin “eve dönüş” ve “toplumsal uyum” süreci için temel ilkeler netleşmeye başladı.

HER DOSYA AYRI GÖRÜLECEK İDDİASI

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; Cumhur İttifakı’nın önerilerine göre, devletin yetkili kurumları tarafından “örgütün fiili varlığının sona erdiği” tescil edildikten sonra, örgüt üyelerinin dosyaları mahkemelerde bireysel olarak değerlendirilecek. Sürece genel ya da özel af dâhil edilmeyecek.

Fakat AKP ve MHP'nin komisyon üyeleri yasal düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmralı Adası'ndaki görüşmeden sonra AKP'li üyeler 9 bölümden oluşan 50 sayfalık; MHP’li üyeler ise “siyasi ve hukuki” içerikte 116 sayfalık teklif hazırladı. Bu tekliflerin komisyonun nihai raporuna girmesi bekleniyor.

Mustafa Şen: “Terör örgütü yoktur denirse mevzuat gündeme gelir”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sürecin kritik eşiklerinden birine dikkat çekti.

Şen, "Terör örgütünün kendi varlığına son verdiği devletin ilgili birimlerince somut delillerle tescil edilip, ‘Bundan sonrasında terör örgütü yoktur, gerekli kanuni düzenlemeler yapılabilir’ demesi halinde” yasal düzenlemelerin yapılabileceğini söyledi.

Şen, sürecin demokratikleşme yönünde ilerletilmesi gerektiğini belirtti:

"Süreçler demokratikleşme adımlarının daha da ileriye götürülmesi şeklinde devam ettirilmelidir"

Şen, yerel yönetimlere kayyum atanması uygulamasına da değindi:

"Misal, terör bitmiştir, terör örgütü varlığına son vermiştir ve dolayısıyla o sebeple bir belediyeye, bir yerel yönetime kayyum atanmışsa artık uygulamanın düşmesi gerekir"

Komisyon üyesi AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, özellikle gençlere yönelik sosyal uyum politikalarının önemine vurgu yaptı:

"Özellikle çocuklara ergenlere ilişkin yapılacak çalışmaların komisyonun öneri paketi içinde olması önemli. Diğer taraftan, topluma entegrasyon, silah bırakan kesimlerde entegrasyon, meslek edinme, psikolojik sağlamlık, aile birleşimi gibi çeşitli başlıklar var. Temel olarak radikalleşmeye izin vermeyecek, şiddete izin vermeyecek ölçüde yeni ve sosyal ağlar kurma noktasında çaba sarf etmeliyiz"

MHP'Lİ YILDIZ: YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI İÇİN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yasal adımların zamanlamasına dair şu ifadeyi kullandı:

"Yasal düzenlemelerin yapılması için sahadaki durumun yani silahların teslim edilmesi, imha edilmesi, örgüt yapısının ve bağlı kuruluşların hangi nam adı altında olursa olsun tamamının dağıtılması, devletin emniyet güçleri tarafından bu hususun tespit edilmesi ve bu tespitlere binaen örgütün fiilî varlığının sona erdiğinin resmi merciler tarafından ilan edilmesinden sonra demokrasimizin önünde ne kadar engel varsa el birliğiyle çözelim"

İŞTE PLANLANAN ADIMLAR

Komisyon önerilerine göre, terör örügütü PKK’nın fiilen dağılması durumunda uygulanması öngörülen adımlar şu şekilde sıralanıyor:

Yurtdışında bulunan örgüt üyeleri: Örgüt kendini feshetmişse üyelik suçu düşer. Yardım ve yataklık suçlamaları da geçersiz hâle gelir.

Yurtiçinde yargılananlar: Hüküm giymiş olanlarda üyelik ve yardım-yataklık suçları ortadan kalkar. Yargılaması süren dosyalar düşer. Beş yıllık adli takip şartı aranır.

Eyleme karışmış kişiler: Terör faaliyetlerine doğrudan katılanlar için ise Türk Ceza Kanunu uygulanacak. Ancak örgütün dağılması gözetilerek, kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde cezai indirimler gündeme gelebilir.

Toplumsal rehabilitasyon: Yargı sürecinin ardından entegrasyon, mesleki eğitim, psikolojik destek ve toplumsal destek projeleri uygulanacak. Gençler, kadınlar ve ailelere yönelik projelerde sivil toplum kuruluşları da devreye alınacak.