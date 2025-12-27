Erdoğan'ın elini böyle öptüler! Anahtar teslim töreninde dikkat çeken anlar
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Hatay'da “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.
Erdoğan, konuşmasının ardından bazı depremzedelere anahtar teslimi yaptı.Sahneye çıkan vatandaşlar Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'a teşekkür eden yurttaşların, el de öptükleri görüldü. Erdoğan, hayırlı olsun dileklerinin ardından sahneden ayrıldı.
Erdoğan'ın sahneye çıkan arkası dönük bir çocuğu da eli ile hafifçe uyardığı görüldü. Erdoğan'a dönen çocuk da elini öptü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de törene katıldı. Erdoğan'dan önce konuşan Bahçeli, övgüler de yağdırdı. Bahçeli, Erdoğan'ı Padişah Kanuni Sultan Süleyman'a benzetti.
Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır Sinan'ı da Kurum
ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR
Öte yandan Erdoğan'ın törendeki konuşmasından dikkat çeken anlar da şöyle:
- "Şair ne diyor? ‘Bir değirmendir cihan, her kimse bekler nevbetin.’ Vaktimizin sınırlı olduğu bu dünyada biz de milletimizin emanetini, kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Siz bize sahip çıktığınız müddetçe bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız.
- 6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanındayız. Afetzedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik
- Biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken, 100 yılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladığı misafirhanelerden kovanlar vardı. Bakın şimdi onların hiçbirisi ortada yok ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanındayız. Afetzedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik.
- Terörsüz Türkiye’den sonra, terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı ‘terörsüz bölge’ye de hep beraber kavuşacağız. Yeni Türkiye’nin, büyük Türkiye’nin inşasını hiç kimse engelleyemez
- Unutmayın, Hazreti Hızır Türbesi de bizimdir, Habib-i Neccar Camii de. Vakıflar Köyü de bizimdir, Hazreti Musa Ağacı da. Beyazıt-ı Bestami Türbesi de bizimdir, Ulu Camii de
- Türk, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Alevi, Nusayr'i hepimiz biriz, beraberiz. Bu toprakların bin yıllık sakinleriyiz. İnşallah daha nice asırlar boyunca barış içinde, huzur içinde, komşuluk ve kardeşlik hukuku içinde yaşamaya devam edeceğiz”