Erdoğan'ın elini böyle öptüler! Anahtar teslim töreninde dikkat çeken anlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Hatay'da “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından bazı depremzedelere anahtar teslimi yaptı.Sahneye çıkan vatandaşlar Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'a teşekkür eden yurttaşların, el de öptükleri görüldü. Erdoğan, hayırlı olsun dileklerinin ardından sahneden ayrıldı.

Erdoğan'ın sahneye çıkan arkası dönük bir çocuğu da eli ile hafifçe uyardığı görüldü. Erdoğan'a dönen çocuk da elini öptü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de törene katıldı. Erdoğan'dan önce konuşan Bahçeli, övgüler de yağdırdı. Bahçeli, Erdoğan'ı Padişah Kanuni Sultan Süleyman'a benzetti.

Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır Sinan'ı da Kurum

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Öte yandan Erdoğan'ın törendeki konuşmasından dikkat çeken anlar da şöyle: