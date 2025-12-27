Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır Sinan'ı da Kurum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay’da düzenlenen “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yatırımların Toplu Açılışı” töreninde konuştu.

Konuşmasında, yapılan çalışmaları gelen eleştirilere tepki gösterdi:

"Bunlardan rahatsız olanlar, bu gurur tablosunu hazmedemeyenler hâlâ 'onu yapamadınız, bunu başaramadınız' masalı anlatanlar şunu unutmasınlar ki, güneşi balçıkla sıvamamak ancak ve ancak hamakatin ve boş hayallerin pençesinde kıvranan hasislerin kifayetsizliğidir"

Bahçeli, konuşmasında İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un dizelerini hatırlatarak i şu ifadeleri kullandı:

"Bakınız ne diyordu vatan şairimiz ve ahlak kahramanımız merhum Akif:

"Yıkmak insanlara yapmak kadar kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman Bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan"

Hamdolsun Türk milletinde ne Süleyman biter ne de Sinan. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımızdır"

Teslim edilen konutların sevinç yarattığını belirten Bahçeli, “Hak hak sahibine verilmiş, nitekim adalet tecelli etmiştir. Ayrımız gayrımız yoktur. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz” dedi.

Türkiye’nin huzurlu kentler ve terörden arındırılmış bölgeler hedefiyle ilerlediğini belirten Bahçeli, İmralı Süreci için de şöyle mesaj verdi: “Güvenli ve huzurlu kentlerimize beraber, terörsüz Türkiye hedefi ise Türkiye Yüzyılı’nın nişanesi ve nigahbahı olacaktır.”

Depremzedelere teslim edilen konutların ortak sevincin simgesi olduğunu söyleyen Bahçeli, “Bu aziz vatan hepimizin yeryüzü cenneti, yeryüzü saadeti, yeryüzü yuvası, millî mukadderatı, manevî mukaddesatıdır” ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin yeni yüzyılı imar edeceğini iddia eden Bahçeli, “Zirve neresiyse oraya taşıyacaktır. Gelecek Türk milletinin geleceği, gücü de Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bunun önünü kesmek, bu kervanı durdurmaya yetlenmek hiç kimsenin harcı değildir” dedi.