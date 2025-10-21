Can Atalay'dan Murat Kurum'a Hatay çağrısı! "Drone'u diraz daha yükseğe kaldırın!"

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçilmiş Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 6 Şubat depremlerinin ardından “Hatay yeniden doğuyor” temalı video paylaşımına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamasında Atalay, video üzerinden yaratılan “başarı” algısının Hatay’daki gerçek tabloyu yansıtmadığını söyledi.

Atalay, cezaevinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anlatılanlardan, okuduklarımdan, izlediklerimden anladığım; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Hatay’ın “küllerinden doğduğunu” müjdeleyen bir kısa video paylaşmış. “Yeniden Doğuş” temalı video, bir kentin küllerinden yükselişini simgelemek istiyor. Atatürk Caddesi’nin ışıkları, yenilenen binalar, pırıl pırıl kaldırımlar… Görüntü ilk bakışta umut verici"

Yargıtay Başkanı Kerkez 'AYM kararlarına uyulsun' dedi: CHP'li Çiftçi 'Can Atalay'ı hatırlattı

Atalay, videodaki “parlak sahne”nin Hatay’da yaşanan derin sorunları perdelediğini savundu:

"Fakat bu parlak sahnenin ardında, hâlâ bitmeyen bir yaşam mücadelesinin sessiz çığlığı duyuluyor. Hataylılar, videoda gösterilen caddenin ötesinde başka bir hayat yaşıyor. Tozun, gürültünün, eksik altyapının içinde… Hâlâ konteynerlerde yaşamını sürdüren binlerce aile, çocuklar şantiyelerin arasından geçerek okula gidiyor. Hava kirli, yollar dar, trafik sıkışık. TOKİ inşaatları yıllardır “tamamlanmak üzere” ama hâlâ birçoğu teslim edilmedi. Hatay’da hayat, süslenmiş bir sahne değil; hâlâ tam ortasında durulan bir enkazdan ibaret."

"HANİ 2025'TE HERKESİN EVİ OLACAKTI?"

AKP'nin önceki vaatlerini hatırlatan Atalay, “2025’te herkes evinde olacak” sözünün tutulmadığını belirtti:

"Hani “2025’te herkes evinde olacaktı”? Hani IBAN’larla toplanan yardımlar? Hani “yaralar sarılacaktı”? Hatay’ın sokakları karanlıkta, ama yalnızca drone’un gösterdiği sokak projektörlerin altında parlıyor."

"MAKYAJLI GÖRÜNTÜLER"

Atalay, video paylaşımının kamuoyuna sunuluş biçimini de eleştirdi:

"Sayın Bakan’ın paylaştığı video, bir başarı hikâyesi olarak sunuluyor. Oysa başarı, bir kentin bir caddesini değil, tüm insanlarını ayağa kaldırabilmektir. Hatay’ın yeniden doğuşu; ışıklarla değil, sözlerin tutulmasıyla, projelerin tamamlanmasıyla, insanların güvenli evlerine dönebilmesiyle mümkün olur. Makyajlı görüntülerle değil."

Atalay, Hataylıların görsel illüzyonlardan çok, şeffaf ve gerçek bir yeniden inşa sürecine ihtiyaç duyduğunu vurguladı:

"Hataylılar, parıltılı görüntülere değil, yaşanabilir bir Hatay’a inanmak istiyor. Gerçekleri göstermekten korkmadan, tüm şeffaflığıyla yürütülen bir yeniden inşa süreci, bu kente verilebilecek en büyük değerdir"

"DRONE'U BİRAZ DAHA YÜKSEĞE KALDIRIN"

Açıklamasını “Drone’u biraz daha yükseğe kaldırın” diyerek bitiren Atalay, şu ifadeyi kullandı: