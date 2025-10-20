Yargıtay Başkanı Kerkez 'AYM kararlarına uyulsun' dedi: CHP'li Çiftçi 'Can Atalay'ı hatırlattı

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi işbirliğinde yürütülen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında daha önce birçok kentte düzenlenen bölge toplantılarının yedincisi, Diyarbakır’da yapıldı.

"ANAYASA MAHKEMEMİZ BİR İHLAL KARARI VERDİĞİ ZAMAN TÜM KURUMLAR BUNA UYMALI”

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez açılışta yaptığı konuşmada, bireysel başvuru sonucu verilen ihlal kararlarının gereğinin yerine getirilmesi ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının, gerçekten çok çok önemli bir husus olduğunu savundu. Kerkez, "Anayasa Mahkememiz bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumlar buna uymalı” açıklamasında bulundu.

CHP'Lİ ÇİFTÇİ YARGITAY'IN CAN ATALAY KARARINI HATIRLATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in "Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumlar buna uymalı" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Yargıtay Başkanı'nın, 'Anayasa Mahkemesi, bir ihlal kararı verdiğinde tüm kurumların, tüm yargı organlarının buna uyması gerekir' diyerek hukuk devletinin en temel ilkesini hatırlatmasının sevindirici olduğunu" söyleyen Çiftçi, "Ancak aynı kurum, bu ilkenin en ağır ihlallerinden birine bizzat imza atmıştır. Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 25 Ekim 2023 tarihli ihlal kararı, seçmenin iradesinin ve milletvekilliği güvencesinin korunması anlamına geliyordu. Buna rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM kararını tanımayarak, hukuk devletini fiilen yok saymıştır. Anayasanın 'AYM kararları kesindir ve yasama, yürütme, yargı organlarını bağlar' şeklindeki açık hükmüne rağmen AYM'nin kararını tanımamak, yargı içi bir görüş farkı değil, anayasal düzenin reddidir. O nedenle bir kez daha hatırlatıyoruz: Can Atalay Hatay'ın seçilmiş milletvekilidir ve yeri TBMM'dir. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.