Hakan Fidan büyükelçilerle bir araya geldi: İç değerlendirmelere ağırlık verdik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ‘Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika’ temasıyla 15-19 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen 16’ncı Büyükelçiler Konferansı kapsamında, dünyanın dört bir yanında görev yapan Türkiye Büyükelçileriyle, Ankara’da bir araya geldiğini duyurdu.

Bakan Fidan, paylaşımında,

"İÇ DEĞERLENDİRMELERE AĞIRLIK VERDİK"

Bakan Fidan, paylaşımında, “Bu yılki konferansta, Bakanlık içi değerlendirmelere ağırlık verdik. Bölgesel ve küresel meseleler hakkında istişarelerde bulunduk ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık. Ayrıca ekonomi, savunma ve güvenlik, çok taraflılık, dijitalleşme, arabuluculuk, bağlantısallık, enerji, çevre, göç ve vize uygulamaları gibi pek çok alanı kapsayan toplantılar düzenledik. Görev yaptıkları coğrafyalarda ülkemizi büyük bir özveriyle temsil eden büyükelçilerimizin görüş ve önerilerini ilk elden dinleme fırsatı bulduk. Konferansımızdan çıkan sonuçlar doğrultusunda, köklü diplomasi geleneğimizden güç alarak belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

