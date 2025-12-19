Ersoy soruşturmasında adının geçtiği iddia edildi! MHP'li Serkan Toper: Bu siyasi operasyon

Ersoy soruşturmasında adının geçtiği iddia edildi! MHP'li Serkan Toper: Bu siyasi operasyon
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında başlatılan soruşturmada adı geçtiği öne sürülen MHP'li Serkan Toper, "Bir operasyon çekiliyor, bu siyasi bir operasyondur" dedi.

Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında başlatılan soruşturma gündemde geniş yer bulmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında verilen etkin pişmanlık ifadelerinde MHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı Adayı olan Serkan Toper'in de adı geçtiği öne sürüldü.

Etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişiye ait olduğu öne sürülen ifadeye göre, Toper Habertürk TV’deki yayınlara Ersoy sayesinde katıldı.

Serkan Toper

TOPER: BU SİYASİ OPERASYONDUR

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialara ilişkin Serkan Toper'den açıklama geldi. Katıldığı Medyascope yayınında Toper ile görüştüğünü ifade eden TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın belirttiğine göre MHP'li isim iddialara şöyle yanıt verdi:

  • "Şu anda sessizce izlemeyi tercih ediyorum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bir operasyon çekiliyor, bu siyasi bir operasyondur. Ama konuşmak için suların durulmasını bekliyorum."

TEKDAĞ'DAN CEBECİ AÇIKLAMASI

Şık, Can Halding soruşturması kapsamında tutuklanan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili açıklamasını da paylaştı:

"Ela Rümeysa denen kişiyle hayatımda bir kez görüştüm. İşe alım sırasında, makamda, 15 dakikalık bir görüşmeydi. Yanımızda da çok haber yöneticisi vardı. Bir daha da görmedim. Ne mesajlaşma ne de telefon trafiğim var."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

