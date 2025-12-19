Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu

Uyuşturucu ve fuhuş iddialarının ardından tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un 'hava atmak' için eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradığı iddia edildi.

AKP Milletvekili Süleyman Soylu, iddiaya ilişkin sessizliğini bozdu. Soylu, X hesabından yaptığı paylaşımda Ersoy ile 22 Kasım'da Trabzon Kitap Fuarı'nda görüntülü görüştüğünü doğruladı.

Fakat Soylu, bu görüşmeyi 'hava atmak' için yapıldığı şeklinde çıkan haberlere tepki gösterdi.

Uyuşturucu operasyonunda iki kişiye yakalama kararı var

Çıkan haberlere ilişkin ağır ifadeler de kullanan Soylu şunları dile getirdi:

"Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı.

Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız.

Çünkü yok.

Üzüntüm şudur:

22 Kasım’da gittiği Trabzon Kitap Fuarı’nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22’de beni telefonla görüntülü olarak arayan Mehmet Akif Ersoy’un bu aramasının, ne idüğü belirsiz birinin “etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı” ifadesiyle sunulması; ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır.

Üzüldüm.

Çünkü devletine ve milletine hesapsız hizmet eden insanlara yönelik bu hassasiyetsizlikle ne ilk ne de son kez karşılaşıyorum.

Benim hakkımda;

“FETÖ’nün medya imamı ile iş birliği içerisinde kitap yazan”,

“her dönem kullanılan ve korunan kişilerden”, mal bulmuş Mağribi gibi “alem yaparken Soylu’yu arardı” şeklinde atılan başlıklar, haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir.

Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz.

Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir.

Ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı O’dur."