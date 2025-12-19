Bilan Erdoğan babası hakkında konuştu: Solu değiştirdi diyebiliriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Bilal Erdoğan, siyasi değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin konuşan Erdoğan, "Kişi başına milli gelir 3 bin dolardan 18 bin dolara dayanmış. Bu demektir ki, toplumun 30 sene önceki beklentileri ile bugünküler farklı" dedi.

Babasının birçok alanda ezberleri bozan çıkışlar yaptığını da belirten Bilal Erdoğan, "Merkez sağdan bahsedecek olursak, Tayyip Erdoğan merkez sağı dönüştürmüştür, başka açılardan baktığımızda Türkiye’de solu bile dönüştürdü diyebiliriz" şeklinde konuştu.

KONUŞMA YAPACAĞI PANELE TEKBİRLERLE GİRİŞ YAPTI

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü’ başlıklı panele konuşmacı olarak katılmak için Kütahya’ya geldi.

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü'nün at üstünden tekbir getirdiği üyeleri tarafından karşılanan Bilal Erdoğan, tarihi Germiyan Sokağı’nda vatandaşlarla selamlaşarak, panelin düzenlendiği Kadim Konağı bahçesinde hazırlanan alanda ok atışı yapan Erdoğan, daha sonra dernek üyeleri ve katılımcılarla buluştu.

"KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 3 BİN DOLARDAN 18 BİN DOLARA DAYANMIŞ"

Moderatörlüğünü GRTC Başkanı Mustafa Önsay’ın yaptığı panelde ekonomiye dair konuşan Erdoğan, "25 yıl önce 200 milyar dolar milli geliri olan bir ülke, bugün sene sonu itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomi oluyor. Yani 8 kat. Kişi başına milli gelir 3 bin dolardan 18 bin dolara dayanmış. Bu demektir ki, toplumun 30 sene önceki beklentileri ile bugünküler farklı. Bunu anne babalarımızın yaşadıklarıyla, bugün çocuklarımızın yaşadıklarını kıyasladığımızda net şekilde görebiliriz" dedi.

Bilal Erdoğan'a göre babası yeterince güçlü değilmiş

"ERDOĞAN SOLU DEĞİŞTİRDİ DİYEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin birçok alanda önemli mesafeler kat ettiğini de belirten Bilal Erdoğan şunları söyledi: