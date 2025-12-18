Epstein kurbanının anı kitabı iki ayda 1 milyon satışa ulaştı

Yayınlanma:
Jeffrey Epstein kurbanının anı kitabı, yayınlanmasından iki ay sonra bir milyon kopya sattı."Nobody's Girl" albümünün satışlarının yarısından fazlası Kuzey Amerika'da gerçekleşti.

Jeffrey Epstein'ın en ünlü kurbanı Virginia Roberts Giuffre'nin ölümünden sonra gazeteci Amy Wallace tarafından yazılan anı kitabının kopyası, kitabın yayınlanmasından iki ay sonra bir milyon sattı.

Yayınevi Albert A. Knopf, "Nobody's Girl" kitabının Kuzey Amerika'da yarısından fazlasının satıldığını duyurdu. Kitap, ABD'de mütevazı bir başlangıç ​​baskısı olan 70.000 adetten sonra onuncu baskısına ulaşmış durumda.

1fcdd225-b2f4-4350-9e61-26491847d241.jpg

Kitap, Giuffre'nin 17 yaşındayken tacizle iddia ettiği eski Prens Andrew'a yönelik eleştirileri yeniden alevlendirdi ve ayrıca 2019'da yargılanmayı beklerken intihar eden Epstein hakkındaki dosyaları yayınlaması için ABD Adalet Bakanlığı üzerindeki baskıyı artırdı.

Giuffre , Nisan ayında 41 yaşında intihar etti.

bb94892c-858e-4d65-8c4f-ebcef09a0498.jpeg

Kitabın yayınlanmasından birkaç hafta sonra Kral III. Charles, Prens Andrew'un kalan unvanlarını elinden aldı ve onu kraliyet konutundan kovdu.

Suçunu kabul etmedi.

Andrew, Giuffre'nin iddialarını uzun süre reddetti ancak 2019'da BBC'ye verdiği bir röportajın ardından kraliyet görevlerinden çekildi.

Ayrıca, Giuffre'nin New York'ta kendisine karşı açtığı hukuk davasının ardından 2022'de milyonlarca dolarlık açıklanmayan bir tazminat ödedi. Eski prens suçsuz olduğunu iddia etti ancak Giuffre'nin cinsel istismar mağduru olarak çektiği acıyı kabul etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

