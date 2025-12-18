Bitlis Norveç'e taş çıkardı

Norveç'ten gelen gökyüzü görüntüleri sosyal medyada görenleri büyülüyordu. Artık buna gerek kalmadı: Bitlis'te çekilen Perseid meteor yağmuru görüntüleri Norveç'e taş çıkardı.

Norveç başta olmak üzere, ışık kirliliğinin az olduğu kuzey ülkelerinde göze çarpan görüntüler artık Türkiye'de... Sosyal medyada görünce bakakalınan, cep telefonlarına bilgisayar ekranlarına duvar kağıdı yapılan şahane gökyüzü görüntüleri Bitlis'te çekildi!

ekran-goruntusu-2025-12-18-100743.png

PERSEİD METEOR YAĞMURU GÖRÜNTÜLENDİ

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, dondurucu soğukta Van Gölü'nün karanlık koyları ve Nemrut Kalderası eteklerinde Perseid meteor yağmurunu görüntüledi.

ekran-goruntusu-2025-12-18-100753.png

Her seme Türkiye'nin birçok kentinden gelen fotoğrafçılar tarafından görüntülenen Perseid meteor yağmuru, bu sene de görüntülendi. BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, dün akşam ışıklardan uzak olan Tatvan'daki Van Gölü'nün karanlık koyları ile Nemrut Kalderası eteklerinde, dondurucu soğuğa rağmen meteor yağmurunu fotoğrafladı.

ekran-goruntusu-2025-12-18-100800.png

Bölgede doğa ve uzay gözlemciliği yapan Doç. Dr. Önen, "Yılın son gökyüzü şovunu kaçırmamak için dondurucu havaya rağmen gözümüzü ve ekipmanlarımızı gökyüzüne çevirdik. Meteorlar, büyük parıltıyla gökyüzünün derinliklerini yarıyor, ışıldıyor ve kaybolmakta. Bitlis’in konumu ve doğal yapısı, bu tür gök olaylarını gözlemlemek için ideal bir ortam sunuyor. Gökyüzündeki ihtişamlı yıldız ve meteor şöleni, Van Gölü ve Nemrut Kalderası etekleri gibi yeryüzü manzarasıyla birleşince ortaya büyüleyici kareler çıkıyor. Meteor yağmuru 14 Aralık dolaylarında zirve yaptı. Bugünlerde etkisi biraz azaldı. 14 Aralık’tan beri heyecanla izliyoruz" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2025-12-18-100809.png

ekran-goruntusu-2025-12-18-100817.png

Kaynak:DHA

