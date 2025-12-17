Kerkük'te sel nedeniyle 300 aile yerinden edildi

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Leylan Nahiyesi ile Yahyava ve Yarımca köyleri, günler süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen selden ağır şekilde etkilendi. Sel nedeniyle çok sayıda okul, sağlık ocağı ve yüzlerce ev kullanılamaz hale gelirken, birçok aile yerinden edildi.

Leylan Nahiyesi Müdürü Muhammed Veyis, basına yaptığı açıklamada, selden en fazla Leylan Nahiyesi ile Yahyava ve Yarımca köylerinin etkilendiğini söyledi. Veyis, afetin ardından çok sayıda kamu binası ve konutun hasar gördüğünü belirtti.

Yerinden edilen aileler için acil yardım çalışmalarının başlatıldığını aktaran Veyis, mağdur ailelerin büyük bölümünün başka bölgelerde yaşayan yakınlarının yanına sığınmak zorunda kaldığını ifade etti. Veyis, selden etkilenen köylerin yeniden ayağa kaldırılması için acil destek çağrısında bulundu.

“HER YAĞIŞTAN SONRA SEL KORKUSU YAŞIYORUZ”

Yarımca köyü sakini Casim Muhammed, sel nedeniyle köy halkının tamamen yerinden edildiğini belirterek, “Köyün tamamı sular altında kaldı. Tüm evler kullanılamaz hale geldi” dedi. Muhammed, köyün yeniden imarı için yerel yönetimden ve devletten destek talep etti.

Bir diğer köy sakini Süfyan Gazal ise köyün yakınından geçen derelerin taşması sonucu şiddetli sel yaşandığını söyledi. Gazal, “Her sağanak sonrası sel endişesi yaşıyoruz. Devletten yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Irak genelinde 9 Aralık’ta başlayan ve günlerce aralıksız süren şiddetli yağışlar ile sel nedeniyle biri çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi