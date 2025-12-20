Son Dakika | ABD Adalet Bakanlığı Epstein dosyalarını yayımladı

Belgelerin yayımlanması., Kongre'nin Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nı kabul etmesinin ardından geldi. Yasa, Adalet Bakanlığı'nın, 2019 yılında federal çocuk seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken hapishanede ölen Epstein'ın soruşturması ve kovuşturmasıyla ilgili elindeki tüm “gizli olmayan kayıtları, belgeleri, yazışmaları ve soruşturma materyallerini” kamuoyuna açıklamayı zorunlu kılıyor.

Yasa ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın Epstein'ın uzun süredir ortağı olan Ghislaine Maxwell ile ilgili soruşturma materyallerini yayımlamasını da gerektiriyor.

Yayımlanan belgeler yazısız ve bağlam verilmeden yayımlandı.

Maxwell, 2021 yılında Jeffrey Epstein'ın çocuk istismarı fuhuş ağına yardım etmekten suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TRUMP’TAN U DÖNÜŞÜ

Kasım ayında Temsilciler Meclisi'nde yasa tasarısı oylanmadan önceki günlerde, yasanın geçeceği kesinleşince, aylardır tasarıya karşı çıkıp Cumhuriyetçileri onu engellemeye çağıran Donald Trump, aniden tutumunu değiştirdi ve Cumhuriyetçi milletvekillerini tasarıyı desteklemeye teşvik etti.

19 Kasım'da, başkan olarak belgeleri kendisi yayınlama yetkisine sahip olmasına rağmen bunu yapmamayı tercih eden Trump, tasarıyı yasa olarak imzaladığını duyurdu.

TAM ŞEFFAFLIK SAĞLAMAYABİLİR

Yasa, gizli olmayan belgelerin açıklanmasını zorunlu kılıyor olsa da, “devam eden federal soruşturmayı tehlikeye atacak” belgelerin açıklanmasından muaf tutulmasını öngören bir hüküm de dahil olmak üzere, önemli istisnalar içerdiğinden, Epstein'ın sayısız kurbanının talep ettiği tam şeffaflığı sağlamayabilir.

Belgelerin yayınlanmasından önce uzmanlar, kayıtların açıklanmasının Epstein'ın suçları veya ağını tam olarak açıklamayabileceği ve Epstein ile ilgili birçok sorunun cevapsız kalabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

BEYAZ SARAY’A GELİNCE TUTUMU DEĞİŞTİ

Trump, 2024 seçim kampanyası sırasında Epstein ile ilgili dosyaları yayınlayacağına söz verdi. Ancak yaz aylarında, Adalet Bakanlığı ek Epstein dosyalarını yayınlamayacağını ve daha önce Başsavcı Pam Bondi'nin Epstein'ın “müşteri listesinin” masasında olduğunu iddia etmesine rağmen “suçlayıcı bir müşteri listesi” bulamadığını açıklamasının ardından, Trump yönetimi tepkiyle karşılaştı.

KENDİ DESTEKÇİLERİNDEN BİLE TEPKİ

Bu açıklama, bazı Trump destekçileri de dahil olmak üzere her çevreden öfkeye yol açtı ve Trump'ın 2004'te aralarının bozulmasından önce en az 15 yıl boyunca dost olduğu Epstein ile olan geçmiş bağlarının yeniden incelenmesine yol açtı.

Trump, Epstein'ın suç faaliyetlerinden haberi olduğunu veya bu faaliyetlere karıştığını sürekli olarak reddediyor. Ayrıca, Epstein dosyalarının yayınlanması yönündeki baskıları Demokratların başlattığı bir “aldatmaca” olarak nitelendirmişti.

TRUMP'IN PEDOFİLİ FUHUŞ AĞINDAN HABERİ VAR MIYDI?

Kasım ortasında, Kongre'nin Adalet Bakanlığı dosyalarının yayınlanmasına ilişkin oylamadan birkaç gün önce, Temsilciler Meclisi denetim komitesindeki Demokratlar, panelin 2011, 2015 ve 2019 yıllarında gönderdiği celp üzerine Epstein'ın mirasından aldıkları üç e-posta yazışmasını yayınladı. Bu e-postalardan birinde Epstein, Trump'ın “kızlar hakkında bilgi sahibi olduğunu” iddia ediyordu.

Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, e-postaları reddetti ve Demokratları “Başkan Trump'ı karalamak için sahte bir hikaye yaratmak amacıyla” e-postaları “seçici bir şekilde” sızdırmakla suçladı.