"Futbolda bahis" soruşturmasında 20 kişi tutuklanmıştı: İfadeleri ortaya çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bazı hakemlerin yasa dışı bahis oynadığına dair tespitleri açıklamasıyla büyüyen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 kişi dün adliyeye sevk edildi.

Gece boyunca süren ifadelerin ardından, aralarında Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Konyasporlu Alessane Ndao, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan ile iş insanı Ersen Dikmen'in de bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı.

Soruşturmada adı geçen Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya da tutuklananlar arasında yer aldı.

Takımın A kadrosunun tamamı bahisten ceza aldı kulüp ne yapacağını şaşırdı

Futbolda bahis soruşturmasında MASAK raporu ortaya çıktı: Milyonluk para trafiği tespit edildi

Haklarında tutuklama talep edilen 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GENÇLİĞİMDE YAPTIĞIM BİR HATA"

HaberTürk'ten Ceylan Sever, operasyonlar kapsamında hakkında işlem yapılan bazı isimlerin ifadelerini aktardı. Hakim tutuklama kararı vermeden önce savunmasını yapan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakimlik sorgusunda şike yapmadığını belirterek, “Şike organizasyonunda da bulunmadım. Geldiğim konuma tırnaklarımla kazıyarak geldim. Şike yapabileceğim alan yoktur. Kazandığım para belli bahis miktarları bellidir. Gençliğimde yaptığım bir hatadır. Ailem dışarıda ağlıyor. Benim için kariyerimin bitme konusudur. Pişmanım” açıklamasında bulundu.

“FENERBAHÇE GİBİ BU BİLİNÇTE VE DAVRANIŞTA BULUNDUM”

Hakimlik sorgusunda suçlamaları reddeden Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ise, “Fenerbahçe çıktığı her maçı kazanmak için oynuyor. Ben de Fenerbahçe’ye geldiğim günden beri bu bilinçte ve bu davranışta bulundum. Diğer şüpheli Ersen ile olan görüşmelerimizde Fenerbahçe Kulübü’nün ismi geçmemektedir. Serbest bırakılmayı talep ederim” dedi.

"SORUŞTURMAYI DUYUNCA KENDİM TESLİM OLDUM"

Hakimlikte tutuklanmadan önce söz hakkı verilen Ankaraspor’un sahibi Ahmet Okatan da “Altyapıdaki çocuklardan para bile almıyoruz. Aidat almıyoruz. Bu iddialardan dolayı utanıyoruz. Yıllarca bunun eğitimini anlattık. Temiz, dürüst futbolu anlattık. Şike yaptığım iddiasını kabul etmiyorum. Suçlanmaktan dolayı mahcubuz. Ben soruşturmayı duyunca kendim teslim oldum” açıklamasında bulundu.

"BENİM BURADA OLMAMIN FARKLI AMAÇLARI VAR"

Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak hakimlik sorgusunda, “Bu suçları kesinlikle kabul etmiyorum. MASAK raporları incelendiğinde kesinlikle burada olmayı hak etmiyorum, burada olmaktan zul duyuyorum, devletimiz ne karar verirse boynumuz kıldan incedir. Benim burada olmamın farklı amaçları vardır. Burada olmayı hak etmiyorum, devletin kestiği parmak acımaz” dedi.

“BELEDİYE TAKIMIMI TAHLİYE ETMİŞ"

Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya savunmasında, “2 ay önce anjiyo oldum, yüksek kolesterol hastasıyım. Gözaltı sürecimde takımım belediye tarafından tahliye edilmiş, takımım çok zorda, serbest bırakılmayı talep ediyorum” açıklamasında bulundu.

“BAHİS OYNARIM BU SUÇ DEĞİL”

Mert Hakan Yandaş ile aralarında para transferi olduğu tespit edilen Fenerbahçe Kongre üyesi Ersen Dikmen ise hakimlik sorgusunda, “Ülkemizde yasal bahis başladığından beri oynarım. Fenerbahçe kongre üyesiyim her maça giderim. Aktif bir Fenerbahçeliyim, ben her zaman bahis oynarım. Bahis oynamak suç değildir. Ben spor adamı değilim, sıradan bir vatandaşım. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“FUTBOL OYNAYIP EVE GİDİYORUM, MADDİ GELİRİM YOK”

Pendikspor AŞ'nin U19'unda oynayan genç futbolcu Emircan Çiçek de tutuklanmadan önce hakimlik sorgusunda, “Bahis ile suçlanıyorum. Öncelikle ben böyle bir insan değilim. 18 yaşındayım, A takımdan kimseyi tanımam, böyle bir suç işlemeye elverişli çevrem yoktur. Benim hayatımda sadece futbol oynayıp eve giden biriyim. Maddi gelirim yoktur” şeklinde konuştu.

“MAÇLARI MANİPÜLE EDECEK BİR ŞEY YAPMADIM”

Manisaspor futbolcusu Kaan Yudakul savunmasında, “Maçları manipüle edecek hiçbir şey yapmadım, şike yapmadım. Tamamen çocukluğumdan ve bilgisizliğimden yaptığım bu durumun cezaevine gönderecek bir suç olduğunu düşünmüyorum, bu durum çok ağırdır” dedi.

“BAKMAM GEREKEN KALP HASTASI BİR ANNEM, KÜÇÜK BİR KIZ KARDEŞİM VAR"

Adanademirspor futbolcusu Yücel Gürol savunmasında, “Adana Demirspor ile ilgili oynadığım bahis tamamen yasaldır. Onun haricinde kazandığım hiçbir bahis yoktur. Maçların kadrosunda değildim. 18 kişilik maç kadrosunda dahi değildim. Sadece U19 takımının idmanlarına katılıyordum. Bakmam gereken kalp hastası bir annem, küçük bir kız kardeşim var. Tek amacım futboldan kazandığım gelir ile onları geçindirebilmek ve kardeşimi okutabilmektir” dedi.

“KENDİ TAKIMIMIN İKİ MAÇINA BAHİS OYNADIM”

İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan Amedsporlu futbolcu Uğur Adem Gezer ise hakimlikteki sorgusunda, 2020 yılında kendi takımının maçına oynadığı 2 bahis olduğunu söyleyerek, “Sadece eğlence amaçlıdır. Bu maçlarda kadroda yoktum. Birinde hastanede diğerinde evdeydim. Bunların sağlık raporları mevcuttur. Kazandığım paraların yanında oynadığım bahis tutarları çok düşüktür. Herhangi maçın sonucunu etkilemeye yönelik bir eylemim yoktur” ifadelerini kullandı.