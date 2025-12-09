Futbolda bahis soruşturmasında MASAK raporu ortaya çıktı: Milyonluk para trafiği tespit edildi

Futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Konyasporlu Alassane Ndao “yasa dışı bahis” suçlamasıyla tutuklandı.

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında “kara para aklama”, Ankaraspor sahibi Ahmet Okatan hakkında ise “şike” suçlamaları nedeniyle tutuklama kararı verildi.

Toplam 20 kişi farklı suçlamalarla cezaevine gönderilirken, 18 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

TFF'nin vereceği kararı açıkladı: Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi?

İki kulüp başkanı beraberlik için anlaşmış: Bahis skandalı ortaya çıktı

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesi, Mert Hakan Yandaş’ın finansal hareketlerine ilişkin MASAK raporunun ayrıntılarını aktardı. Yandaş'ın 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasındaki iç transferler hariç toplam 974 işlemde 204 milyon 138 bin 616 lira tutarlı para girişi olduğu, 3 bin 747 işlemde ise 207 milyon 475 bin 422 lira tutarında para çıkışı olduğu tespit edildi.

MASAK, Yandaş'ın para ilişkisi içinde bulunduğu 28 gerçek ve tüzel kişinin yasadışı bahis ve kumar kapsamında istihbari kayda sahip olduğunu ve bu bilgilerin diğer soruşturma bulgularıyla teyit edileceği vurgulandı. Yandaş'ın Bilyoner'e 2017-2022 arasında 676 işlemle toplam 115 bin 317 lira yatırdığı, 17 işlemle 42 bin 250 lira çektiği ve 2016-2019 yılları arasında 1006 farklı kupon ID'sine sahip bahis oynadığı tespit edildi.

PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Raporda ayrıca Yandaş'ın Ersen Dikmen'e 4 Aralık 2021 ile 26 Ekim 2025 tarihleri arasında gönderdiği para toplamda 4 milyon 453 bin 62 lira. Para gönderilir gönderilmez Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. hesabına aktarıldığı, aynı dönemlerde benzer meblağların Nesine ve Misli isimli diğer yasal bahis platformlarına da yönlendirildiği tespit edildi.

İKİ YÖNLÜ PARA TRAFİĞİ İNCELEMEYE ALINDI

Rapor, Dikmen'in aynı dönemlerde Mert Hakan Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiği tespit edildi. Bu iki yönlü para trafiği savcılık tarafından "bahis fonu devir-geri devir ilişkisi" ihtimaliyle incelendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE MAÇLARINA BAHİS OYNANDI

MASAK'ın çözümlediği bahis kuponlarında Ersen Dikmen'in, Mert Hakan Yandaş'tan para almaya başladığı tarih olan 4 Aralık 2021'den itibaren yoğun şekilde Fenerbahçe maçlarına bahis oynadığı belirlendi. Kuponların oynandığı saatler ile para transferinin gerçekleştiği dakikaların örtüştüğü kaydedildi.

DİKKAT ÇEKEN İSMAİL YÜKSEK DETAYI

MASAK raporunda en dikkat çekici tespitlerden biri ise Fenerbahçeli orta saha oyuncusu, milli futbolcu İsmail Yüksek'e oynanan özel bahislerin yoğunluğu oldu. Raporda "Oyuncu Özel Kombosu: İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür: İsmail Yüksek" kuponlarının olağandışı bir yoğunlukla oynandığı ve bu kuponların kazandığı ifade edildi.