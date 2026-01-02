Valilik açıkladı: Gaziantep'te motokuryelere yasak

Gaziantep'te haftanın ilk gününü kapsayan bir günlük bir trafik yasağı getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin cuma günü trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

SICAKLIK -8 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Yapılan açıklamada, yarın hava sıcaklıklarının sıfırın altında sekiz derece seviyelerini bulacağı belirtildi. Bu düşük sıcaklıkların yol ve kaldırımlarda ciddi buzlanma riski oluşturacağı vurgulandı.

MOTOKURYELERE 1 GÜNLÜK TRAFİK YASAĞI

Valilik, can güvenliğini sağlamak amacıyla aldığını belirttiği karar kapsamında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda motokuryelerin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak, trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda 2 Ocak Cuma günü ilimiz sınırları içinde motokuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır."

DİĞER SÜRÜCÜLERE UYARI

Açıklamada, yasak kapsamı dışındaki diğer tüm bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarına da bir çağrıda bulunuldu. Bu kullanıcıların can güvenlikleri açısından toplu taşıma araçlarını tercih etmelerinin önemli olduğu ve bu yönde tavsiye edildiği bildirildi.