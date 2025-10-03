Trafikte korkunç anlar! Motokurye kız arkadaşını darbeden sürücüyü defalarca yumrukladı

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda, bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Otomobilin içindeki kadın ile motokurye Gizem Nur Ö. arasında yaşanan tartışmanın ardından otomobilden inen kadın ile sürücü, Gizem Nur Ö.’yü yere düşürerek darbetti.

ERKEK ARKADAŞINI ARADI!

Gizem Nur Ö., bunun üzerine otomobilin önüne geçerek, ‘Polisi arayacağım bekle’ dedi. Sürücü ise otomobili kadının üzerine sürerek olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine Gizem Nur Ö., erkek arkadaşını arayarak ‘Çabuk gel, kadın da var, ışıklardayım, bana vurdular” diyerek olay yerine çağırdı.

SÜRÜCÜYÜ DEFALARCA YUMRUKLADI!

Yaşananlar üzerine olay yerine gelen erkek motokurye ise aracı durdurarak sürücüyü defalarca yumrukladı. Motokuryeyi, çevredekiler uzaklaştırırken o anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motokuryenin otomobilin sürücüsünü yumrukladığı, aracın içindeki kadının da ‘Sen napıyorsun? Çocuk var’ diye bağırdığı duyuldu.