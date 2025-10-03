Trafikte korkunç anlar! Motokurye kız arkadaşını darbeden sürücüyü defalarca yumrukladı

Yayınlanma:
Kayseri’de bir motokurye, meslektaşı olan kız arkadaşını darbeden araç sürücüsünü defalarca yumrukladı. O anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda, bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Otomobilin içindeki kadın ile motokurye Gizem Nur Ö. arasında yaşanan tartışmanın ardından otomobilden inen kadın ile sürücü, Gizem Nur Ö.’yü yere düşürerek darbetti.

kayseri-motokurye-direksiyondaki-suruc-945457-280741.jpg

ERKEK ARKADAŞINI ARADI!

Gizem Nur Ö., bunun üzerine otomobilin önüne geçerek, ‘Polisi arayacağım bekle’ dedi. Sürücü ise otomobili kadının üzerine sürerek olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine Gizem Nur Ö., erkek arkadaşını arayarak ‘Çabuk gel, kadın da var, ışıklardayım, bana vurdular” diyerek olay yerine çağırdı.

kayseri-motokurye-direksiyondaki-suruc-945459-280741.jpg

SÜRÜCÜYÜ DEFALARCA YUMRUKLADI!

Yaşananlar üzerine olay yerine gelen erkek motokurye ise aracı durdurarak sürücüyü defalarca yumrukladı. Motokuryeyi, çevredekiler uzaklaştırırken o anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına geçerken can verdi: Kaza kamerada!Yolun karşısına geçerken can verdi: Kaza kamerada!

Görüntülerde, motokuryenin otomobilin sürücüsünü yumrukladığı, aracın içindeki kadının da ‘Sen napıyorsun? Çocuk var’ diye bağırdığı duyuldu.

Kaynak:DHA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!