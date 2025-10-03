Yolun karşısına geçerken can verdi: Kaza kamerada!

Kaza, 29 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, 19 Mayıs Mahallesi Sanatoryum Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; Saliha Yönlüer, yol kenarında, bir kadınla biraz bekledikten sonra bir anda yola atlayıp, koşarak karşıya geçmek istedi.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU

Bu sırada E.K. (34) yönetimindeki ambulans, Yönlüer'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yönlüer, yaralandı.

Ambulanstaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yönlüer, aynı ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Tedaviye alınan Yönlüer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulansın sürücüsü E.K., polis merkezindeki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Saliha Yönlüer'in koşarak karşıya geçmek isterken ambulansın çarpmasıyla savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.