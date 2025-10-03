Yolun karşısına geçerken can verdi: Kaza kamerada!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Saliha Yönlüer, ambulansın çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, 19 Mayıs Mahallesi Sanatoryum Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; Saliha Yönlüer, yol kenarında, bir kadınla biraz bekledikten sonra bir anda yola atlayıp, koşarak karşıya geçmek istedi.

kaza-34.jpg

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU

Bu sırada E.K. (34) yönetimindeki ambulans, Yönlüer'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yönlüer, yaralandı.

Ambulanstaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yönlüer, aynı ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

kaza-32-001.jpg

Korkunç kaza kamerada! Kırmızı ışıkta duran otomobil arkadan gelen aracın çarpmasıyla ikiye bölündüKorkunç kaza kamerada! Kırmızı ışıkta duran otomobil arkadan gelen aracın çarpmasıyla ikiye bölündü

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Tedaviye alınan Yönlüer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulansın sürücüsü E.K., polis merkezindeki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

kaza-33.jpg

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Saliha Yönlüer'in koşarak karşıya geçmek isterken ambulansın çarpmasıyla savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

