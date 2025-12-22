'Başka çarem yoktu' dedi: Okumak için bu işi yapmaya başladı!

Artan yaşam maliyetleri ve barınma krizi üniversite öğrencilerini zorlarken, KYK yurtlarındaki nitelik sorunları eğitim hayatını doğrudan etkiliyor; öğrenciler yetersiz burs ve kredilerle geçinmeye çalışıyor.

Ankara Üniversitesi öğrencisi ve KYK yurdunda kalan Tunahan Sezgin, yurt koşullarının akademik yaşamı doğrudan etkilediğini vurguluyor. Üç kişilik olarak planlanan bir odada altı kişi kaldıklarını söyleyen Sezgin, aylık 3 bin TL’lik KYK kredisinin 1.200 TL’sinin yurt ücretine, 472 TL’sinin ise ulaşım masraflarına gittiğini aktardı.

Nefes'te yer alan habere göre; asansörlerin sık sık arızalandığını, yemeklerin kalitesiz olduğunu ve su kesintilerinin yaşandığını dile getiren Sezgin, “Asansörler bozuk, yemekler kötü, sular sık sık kesiliyor. Saat kısıtlamaları nedeniyle hayatımız neredeyse dakikalarla sınırlı. Yurtlar niteliksiz, öğrenciler ise çaresiz” dedi.

CHP'den KYK burs ve kredilerinin artışına ilişkin kanun teklifi

OKUMAK İÇİN AMBULANS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTI

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünü tam bursla kazanan Emirhan Mutlu, “Yurt, yemek ve cep harçlığı burslarım vardı. KPSS’ye girdim, 90 puan aldım. Ambulans şoförlüğü alımı açılınca çalışmaya başladım. Bir dönem ambulans şoförlüğü yaptım” dedi.

Yurt koşullarının kendisini eve çıkmaya zorladığını belirten Mutlu, MS (Multipl Skleroz) hastası olduğunu vurgulayarak, “Yurtta havalandırması olmayan, içe bakan ve çok sıcak bir odaya yerleştirildik. Sıcaklık hastalığımı tetikliyor, atak geçiriyorum. Bu nedenle yurtta kalamadım. Kiralar çok yüksek ama başka çarem yoktu. Şimdi bulduğum geçici işlerde çalışıyorum. İşi bırakmak istiyorum ama bunu yapamam” ifadelerini kullandı.

