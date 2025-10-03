Korkunç kaza kamerada! Kırmızı ışıkta duran otomobil arkadan gelen aracın çarpmasıyla ikiye bölündü

Yayınlanma:
Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkadan hızla gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ikiye bölünürken, sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün (40) kullandığı 42 BT 341 plakalı otomobile, İsmail Andaç'ın (41) yönetimindeki 42 ATT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Mevlüt Külcü'nün otomobili savrularak refüjdeki aydınlatma direkleri ve ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Andaç'ın kullandığı otomobil ise yaklaşık 200 metre sonra elektrik panosuna çarptı.

ARACI PARÇALANAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ağır yaralanan Mevlüt Külcü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer otomobilin sürücüsü İsmail Andaç ise yaralandı. Andaç ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Külcü'nün cesedi de otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

