Ankara'da ölümlü kaza!

Haymana Bulvarı'nda seyreden otomobil ile yan yoldan gelen taksi çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan H.O. ve A.C.A, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.O. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.C.A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazaya karışan iki aracın yol kenarındaki tabela direğine çarparak durduğu, araçtaki bazı kişilerin kendi çabalarıyla dışarı çıktığı görüldü.