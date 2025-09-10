Ankara'da feci kaza! Damperi açılan kamyon can aldı

Ankara'da feci kaza! Damperi açılan kamyon can aldı
Yayınlanma:
Ankara'da damperi açılan kamyona arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde damperi açılan kamyona arkadan gelen otomobil çarptı.

Akşam saat 22.00 sıralarında Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkisinde meydana gelen kazada, D-140 yolunda Beypazarı istikametine doğru seyir halinde olan kamyonun damperi açıldı.

damperi-acilan-kamyona-otomobil-carpti-905897-269129.jpg

ARKADAN GELEN OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI

Damperi açılan kamyon, kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı. Arkasından gelen 06 DHJ 671 plakalı otomobil de kamyona çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

4 KİŞİ YARALADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada, kamyon şoförü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.B., Ö.B. ve Nevin Ok, yaralandığını belirledi.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye sevk edildi.

AĞIR YARALANAN NEVİN OK, KURTARILAMADI

Ağır yaralandığı belirtilen Nevin Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

