Suriye’ye 13 yıl sonra ilk büyükelçi: Bugün başlıyor
Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından 13 yıl sonra ilk defa Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor.

11 yıl süren iç savaş, yüzbinlerce sivilin ölümü, milyonlarca insanın göçü... Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Şara hükümeti ülkeyi yönetmeye başladı. Esad'ın devrilmesinin ardından Şara'nın gelmesi ile Türkiye de Esad döneminde çektiği büyükelçiliği yeniden atama kararı almıştı.

NUH YILMAZ GÖREVE BAŞLIYOR

Şam Büyükelçisi olacağı ekim ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kendisine tebliğ edilen, kasım ayında ise Cumhurbaşkanı tarafından ataması yapılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, görevine bugün başlıyor.

Göreve atanmasının Atama kararının ardından çok sayıda bakanı ziyaret eden Yılmaz, 26 Kasım tarihindeki Millî Güvenlik Kurulu toplantısına da katılarak, "22 Aralık’ta devralacağım Şam Büyükelçiliği nedeniyle çarşamba günü son kez MGK’ya katılmış oldum. MGK masasında bulunmak, devletimizin güvenlik bürokrasisinde bulunanlar için devlete hizmette erişilebilecek en zirve noktadır. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başta Bakanımız Sayın Hakan Fidan olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim" paylaşımını yapmıştı.

