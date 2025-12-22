CHP'li meclis üyesine trafikte saldırı: Ölümle tehdit etti aracı tekmeledi

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte saldırıya uğradı.

İddiaya göre yol istediği bir sürücü, Bodur'u ölüm tehditleri savurarak takip etti. Bodur durduktan sonra aracından inen kişi, önce aracın aynasını kırdı, sonra araca yumruk attı. Bodur videoya aldığının ikinci saldırı olduğunu, kişinin bir kez daha girişimde bulunduğunu söyledi.

'TAKİP ETTİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ’

Yaşadığı saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Özlem Bodur, olay anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugün trafikte böyle bir şahsiyetin saldırısına maruz kaldım. Uzunca takip etti. Üzerime yürüdü, öldürmekle tehdit etti. Küfürler, el hareketleri görüntüde yaptıklarının yanında hiçbir şey.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARASU’DAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet etti.

"Bursa Osmangazi Belediyesi Meclis Üyemiz Özlem Bodur, güpegündüz trafikte saldırıya uğradı, darp edildi. Ülkede magandalar bu cesareti buluyorsa, bunun tek sorumlusu iktidarın cezasız tutumudur! İçişleri Bakanı’nı ve Emniyeti göreve davet ediyorum. Trafikte terör estiren bu suçlu derhal yakalanmazsa, bu suskunluğun ve ihmalkarlığın sorumluluğu size aittir. Bu rezaleti örtbas edemezsiniz. Özlem Bodur yalnız değildir!"

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve gelen tepkilerin ardından görüntülerde araca saldıran kişinin gözaltına alındığı ve daha sonra tutuklandığı öğrenildi.