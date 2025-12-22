Rize'de kaçak silah atölyesine baskın: 3 gözaltı

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda kaçak silah imalatı yapılan bir atölye tespit ederek buraya operasyon düzenledi.

ATÖLYEDEKİ MALZEMELERE EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda atölyede 3 tamamlanmış tabanca, çok sayıda tabanca gövdesi, namlu, yay, tetik mekanizması parçaları ve şarjör bulundu. Ayrıca matkap, boya fırını, mengene ve spiral makinesi gibi imalat ekipmanlarına, çok sayıda boş kovana ve 3 cep telefonuna el konuldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, kaçak silah üretimi yaptıkları iddiasıyla 35 yaşındaki A.A., 30 yaşındaki M.A. ve 50 yaşındaki H.A. gözaltına alındı.

ATÖLYE MÜHÜRLENDİ

Şüphelilerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildiği belirtildi. Kaçak silah üretimi yapılan atölye ise mühürlenerek faaliyetine son verildi.